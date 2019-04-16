驅逐出境「玩兩手」？李毅自爆2年前「密會民進黨」

大陸武統學者李毅於4月12日被移民署驅逐出境，李毅爆料2017年5月11日即拜會過民進黨中央黨部，民進黨回應當時是拜訪中國事務部副主任林琮盛。對此，黃暐瀚質疑，林琮盛有沒有向黨主席蔡英文報告？且2年前就可以把李毅驅逐出境，怎不立刻要他出境？

中國人民大學重陽研究員、武統學者李毅於12日被移民署驅逐出境。李毅也在微信朋友圈自承在2017年5月11日拜會過民進黨中央黨部與「有關負責人」長談，並秀出照片。

對此，民進黨發言人丁允恭13日回應，當時由媒體人士介紹李毅拜訪時任中國事務部副主任林琮盛，而雙方是在黨部以外的地點（華山藝文中心）進行觀點交流，與工作無涉。當時李毅有在黨部門口拍照，但並沒有進入黨部。

李毅拜訪民進黨人士的訪問稿也曝光，作者署名是「李毅著作」，標題是「李毅拜訪民進黨人士」，發表日期是2017-05-17。

文章內容提到，「民進黨人士」重申不可能承認兩岸同屬一中，也不可能承認九二共識，也承認民進黨並不是要台獨。

對此，資深媒體人黃暐瀚評論，李毅有來、有接觸、有談，對象就是民進黨中國事務部副主任。李毅2017年5月11日與民進黨人士的對話，就是民進黨中國事務部副主任，當時主席還是蔡英文總統，她對兩岸事務是自己掌控的，這個副主任有沒有跟蔡總統報告今天見了誰？

黃暐瀚也質疑，民進黨當時錯失一個良機，2年前就可以把武統學者李毅驅逐出境，如果這個人是恐怖份子，只要一發現就立刻驅逐出境。但2017年的時候，他就已經出現在民進黨中央！在華山藝文中心談到一半時，怎不立刻要他出境？

另外，台北市議員羅智強也質疑，李毅這位蘇貞昌口中的大魔頭，二年前在民進黨執政時，透過獨派學者范世平牽線，民進黨前中國事務部副主任林琮盛會也見過，李毅講武統也不是一天二天的事，那時候民進黨怎不拿掃把一帚把李毅打出去呢？這戲到底在演什麼？演給誰看？

(中時電子報)