王仁甫帥氣登場。（狼谷競技台）

王仁甫、大魚、阿達一起玩遊戲。（狼谷競技台）

狼谷競技台主持群好有愛！王仁甫在《FIVE鬪龍虎門》玩鬥塔遊戲《傳說對決》一直輸給KID，居然跑來《Game什麼東西》取暖，改跟阿達及正妹主持群一起演短劇、玩吃雞遊戲。

短劇中，超夯手遊《PUBG MOBILE：絕地求生M》改成真人版吃雞遊戲， 王仁甫一出場就自帶BGM帥氣亮相，自虧被團員排擠，阿達疑惑：「不是剛辦完演唱會嗎？」王仁甫開玩笑說：「就是辦完之後被排擠。」後來正妹隊友MOMO爬進來大喊：「誰可以來救救我？」王仁甫立刻急著上前：「妳是不是失血了？我來！」馬上與MOMO十指交扣幫她補血，引來阿達大喊：「有請季小姐！」還笑虧王仁甫是不是「失婚」。

進行到遊戲開箱時，阿達說：「我從小看仁甫哥玩遊戲長大，他真的是遊戲王，直到最近主持《FIVE鬪龍虎門》之後。」王仁甫便接話自嘲：「這稱號就開始有點危險了！」暗指近來玩《傳說對決》狂輸KID，笑翻全場。

阿達分析王仁甫是衝動型的急性子玩家，王仁甫也贊同附和：「我沒辦法慢慢來，所以喜歡玩賽車、格鬥遊戲。」當然也適合像是《絕地求生M》這種刺激的生存遊戲。

(中時 )