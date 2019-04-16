30年兒時回憶 麥當勞停售巧克力聖代 20:492019/04/16 中時 吳奕萱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 明（17）日起，至6月25日止，麥當勞新品「莓果布朗尼冰炫風」登場。（品牌提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 麥當勞大蛋捲冰淇淋長期供應，單價30元。（品牌提供） 有30年歷史的麥當勞明星商品「巧克力聖代」，將於4月17日凌晨起正式停售，由於宣布到停賣時程短，令不少從小吃到大的消費者不捨。麥當勞表示，因考量到消費者的喜好與市場的反應，將持續檢視並調整餐點。 麥當勞也公布甜點類餐點調整，新品「莓果布朗尼冰炫風」，將於4月17日起至6月25日止限期供應，單點65元；份量更大的 「大蛋捲冰淇淋」，4月17日起長期供應，單點30元。 (中時 ) #麥當勞 #聖代 #消費者 #餐點 #巧克力 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》麥當勞12日起 不主動給吸管 04:092019/04/12 李易騰新零售商機推手 04:102019/04/12 《產業》康太去年轉盈，擬再募資拚IPO 08:202019/04/12 大陸官方宣布 4至9月強力遏阻侵犯個資行為 12:592019/04/12 園冶獎13日首度垮境台南 舉辦消費者人氣獎評選 12:012019/04/13 MONTAGUT夢特嬌旅行箱 消費者青睞 04:092019/04/14 拯救荷包！揭密7招店家讓人不自覺掏錢手法 18:062019/04/15 航海王ONE PIECE動畫20周年特展 預售票即起開賣 20:522019/04/15 三金牧場潔淨配方問世 04:102019/04/16 倒數4小時！麥當勞30年招牌甜點明起停售 19:182019/04/16 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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