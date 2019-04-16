麥當勞大蛋捲冰淇淋長期供應，單價30元。（品牌提供）

有30年歷史的麥當勞明星商品「巧克力聖代」，將於4月17日凌晨起正式停售，由於宣布到停賣時程短，令不少從小吃到大的消費者不捨。麥當勞表示，因考量到消費者的喜好與市場的反應，將持續檢視並調整餐點。

麥當勞也公布甜點類餐點調整，新品「莓果布朗尼冰炫風」，將於4月17日起至6月25日止限期供應，單點65元；份量更大的 「大蛋捲冰淇淋」，4月17日起長期供應，單點30元。

(中時 )