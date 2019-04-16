為讓顧客持續玩「相機食先」，麥當勞明（17）日起，好評回歸搭配天然墨魚麵包的「雙牛起司黑堡」（見圖，麥當勞提供）單點99元，以天然墨魚黑麵包，夾入雙層紐澳牛肉，搭配美式傑克起司醬；另5月1日起再推使用天然蔬菜綠麵包的全新「莎莎脆鷄腿堡」，天然色系搭配清爽與濃郁兩種口感，引燃美食攝影魂。

(中時 )