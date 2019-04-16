麥當勞再玩「色」 雙牛黑堡回歸 20:492019/04/16 中時 吳奕萱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 麥當勞明（17）日起，好評回歸搭配天然墨魚麵包的「雙牛起司黑堡」。（品牌提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為讓顧客持續玩「相機食先」，麥當勞明（17）日起，好評回歸搭配天然墨魚麵包的「雙牛起司黑堡」（見圖，麥當勞提供）單點99元，以天然墨魚黑麵包，夾入雙層紐澳牛肉，搭配美式傑克起司醬；另5月1日起再推使用天然蔬菜綠麵包的全新「莎莎脆鷄腿堡」，天然色系搭配清爽與濃郁兩種口感，引燃美食攝影魂。 (中時 ) #天然 #麥當勞 #麵包 #起司 #墨魚 也許您會感興趣 推薦閱讀 恐怖共通點 營養師：8成乳癌患者都把「它」當早餐 00:162019/04/12 影》麥當勞12日起 不主動給吸管 04:092019/04/12 喀什米爾天然紫紅寶石 01:212019/04/14 麥當勞叔叔獻愛 讓早產兒「箱溫暖」 11:352019/04/15 鎖定IG打卡族 麥當勞再出「好色」漢堡 10:422019/04/16 《百貨股》7-ELEVEN強推4國麵包，搭烘焙概念店攻新藍海 11:252019/04/16 7-ELEVEN每秒賣6.3個麵包 再推「金磚四國」搶市 14:132019/04/16 倒數4小時！麥當勞30年招牌甜點明起停售 19:182019/04/16 台灣麥當勞接地氣 攜手「APUJAN」聯名設計新品包裝 20:122019/04/16 30年兒時回憶 麥當勞停售巧克力聖代 20:492019/04/16 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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