宜蘭縣長林姿妙16日率領縣府團隊與縣內工商、觀光產業及農漁會團體花蓮縣台東縣等上百人赴陸招商，並在南京舉辦城市交流行銷推介會，在交流晚宴中當場媒合簽署了7個合作項目，為行銷宜蘭的觀光旅遊與農漁特產行銷邁進一大步。

林姿妙此次結合花蓮縣、台東縣等合組「宜花東聯盟」，一同前往大陸推介東部3縣市的經濟廊道，行銷農特產品及觀光旅遊資源，領軍的林姿妙也代表三縣結盟歡迎陸方團體、相關業者等購買台灣東部經濟廊道的農特漁產品，甚至親自到台灣玩遍宜花東。

雖然聲勢無法與高雄市長韓國瑜相比，但在抵達南京的第一天也有不錯的成績，在林姿妙、多位縣議員以及江蘇省各界還有省文旅廳人員的見證下，代表團與陸方不同單位、業者簽署了7份合作意向書。

在觀光旅遊方面簽訂了四項內容分別為：

1.江蘇省旅遊協會與宜蘭縣觀光協會、花蓮縣觀光協會、台東縣觀光協會簽訂《宜花東觀光廊道旅遊合作意向書》

2.宜蘭縣旅行商業同業公會、花蓮縣觀光協會、台東縣觀光協會與中國國旅（江蘇）公司（代表16家旅行社組團）簽訂《樂遊東台灣 前進宜花東旅遊合作意向書》

3.南京休閒農業協會與宜蘭縣休閒農業發展協會、宜蘭縣觀光工廠發展協會、宜蘭縣博物館家族協會簽訂《觀光業合作意向書》

4.南京秦淮風光旅遊股份有限公司與宜蘭縣冬山河產業發展協會景區簽訂《景區交流合作意向書》

宜蘭縣政府表示，經由這些協定內容，除將進一步加強雙方觀光產業的交流，也預期江蘇省旅客每年將為宜蘭帶來至少上萬人次的留宿觀光，改善以前只過境宜蘭不留宿不消費的狀況。

另外在農漁產業方面也簽訂3項內容，包括

1.江蘇省海峽兩岸農業交流協會與宜蘭縣農會簽訂《農業交流合作意向書》

2.江蘇先農電子商務有限公司與宜蘭縣農會簽訂江蘇先農電子商務有限公司與宜蘭縣農會《採購營銷宜蘭縣農漁特產品合作意向書》

3.高港電商創業中心與宜蘭縣農會、頭城區漁會、蘇澳區漁會簽訂《輔導創業中心電商業者營銷採購合作意向書》

宜蘭縣政府表示，這三份合作意向，除了有具體的農漁業交流方案，兩家通路業者，也將以向宜蘭縣採購近四億台幣的農漁特產品為其具體目標。

(中時 )