韓國瑜拚觀光！港澳客多近4成。(中天新聞提供)

高雄市長韓國瑜訪問港澳後，果然帶動觀光經濟效應！高雄市觀光局統計，今年1到3月港澳遊客住房率，比去年同期多了近四成。不僅包車司機收入倍增，香港鐵粉更帶家人二度造訪，全部待在高雄消費，韓國瑜喊出「貨出去、人進來、高雄發大財！」競選支票一步步兌現中。

中天新聞報導，韓國瑜拚觀光，有市民說人潮真的變多了，現在連港澳遊客也喜歡到高雄遊玩。根據高雄市觀光局統計，今年1到3月，港澳遊客住房率，今年來了8414人次，比起去年同期6145人次，多了將近4成。

香港遊客楊先生直言，自己就是追著韓國瑜而來，他從網路上看到韓國瑜，覺得他人說話很真，且韓國瑜勝出的過程也很特別，沒有經過安排的，祟拜韓國瑜的他說，5個月內2度造訪高雄，想要了解高雄的變化。這2次來高雄共13天，他哪裡都不去，全待高雄消費，十足的韓粉行徑。

對韓國瑜拚觀光很有感的，還有包車旅遊司機陳先生。他表示，韓國瑜上任前，他開車的月收入約3萬5左右，現在他能月收達7、8萬元。

高雄的觀光人潮真的變多，連遊輪業者也開準高雄的旅遊市場。韓國瑜先前表示，希望至少香港與高雄能多來多往，包括遊輪，讓遊輪在高雄停靠，將人流量衝大。據了解，遊輪業者今年7、8月將加碼航次，預帶搭載香港上千名遊客到高雄，估計可創造5400萬元觀光潮。

(中時電子報)