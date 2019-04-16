彰化縣長王惠美親自出席開會，呼籲要全力支持黨提名的優秀人選，打贏2020選戰，一起把彰化贏回來。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣議會議長謝典林發言時強調，2020大選，從中央到地方都要團結才會贏。(謝瓊雲攝)

爭取立委第四選區黨內提名的縣議員張錦昆也是黨務委員之一，上午親自出席投票。(謝瓊雲翻攝)

不具名投票結果，以28比11票，決議國民黨彰化縣立委第四選區將採取「三七制」進行初選。(謝瓊雲翻攝)

國民黨彰化縣立委提名作業，需辦理初選的第四選區，縣黨部16日在黨務委員月會中，以無記名投票方式，由出席的39名委員進行表決，最後以28票比11票，決議採取「黨員投票占三成、民調結果佔七成」的三七制進行。

黨務委員會議在縣黨部三樓會議室召開，全體委員共57名，實際出席人數39人，出席率超過3分之2，包含彰化縣長王惠美、縣議會議長謝典林，和多名縣議員等黨公職人員都親自出席。會議中通過徵召補選當選、於3月21日宣誓就職的立委柯呈枋再戰第一選區、第三選區提名謝衣鳳。

由於第四選區協調不成需初選，但前立委蕭景田屬意「三七制」，縣議員張錦昆則希望採全民調，因此由縣黨部在會中讓委員進行投票表決。縣議員張錦昆身為員林市黨部主任委員，也是當然委員，他專程出席投票，投票結果雖不如己意，他仍展現風度、坦然接受。

縣黨部主委張曼莉表示，中央謹慎看待全國立委提名作業，尤其是彰化縣，希望能儘速通過提名人選，協調整合全黨力量，組織輔選團隊，讓支持者就戰鬥位置，全面備戰。

她強調，初選作業縣黨部一定會秉持公平、公正、公開的最高原則，依中央時程與作業辦法進行，不容任何缺失，以免讓有心人士見縫插針、做文章。她也呼籲參與初選同志，恪守黨的制度、辦法，不要惡意攻訐與謾罵；彼此尊重，進行君子之爭，選後才能攜手團結合作，全力打贏選戰。

(中時 )