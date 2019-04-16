彰化縣消防局設置在二水鄉八堡二圳旁的救生圈16日救人建功。（鐘武達翻攝）

1名80歲老翁16日下午在二水鄉十五村意外跌落八堡二圳湍急的水流，就在千釣一髮之際，村長陳岳宏機智取下圳旁的救生圈拋入水中套住老翁，接著與趕到的消防隊員與村民合力將人救起，及時在鬼門關前搶回1條寶貴的生命。

彰化縣消防局第二大隊大隊長徐溫聰表示，16日下午4點多消防局接獲報案指稱，1名老翁疑似失足跌落二水鄉十五村奉天宮前的八堡二圳，當時水流湍急情況岌岌可危 ，消防局於是立即派遣二水、田中分隊出動14名警義消火速趕往搶救。

消防人員到達現場時，落水老翁已由十五村村長陳岳宏救起，消防人員說，當時陳岳宏很機警地將救生圈及繩索拋下八堡圳河道內順利套住載沈載浮的老人家，路過的民眾也加入搶救行列，最後消防人員抵達，大家合力將老翁拉上岸並送往田中仁和醫院。消防局表示，該名老翁家住田中，經送醫檢查，所幸已無大礙。

陳岳宏表示，意外發生時他人在家裡，當村民跑來告知有人落水的消息後，他就立刻趕到現場救援並打119報案，當時老翁在河道中水深及腰的河道抓住雜草，隨時都有可能被河水沖走，情況很危急，於是他立即拿下消防局設立在圳旁的救生圈及繩索拋進水中，很高興能夠成功救人。

徐溫聰表示，近日氣象局發布大雨特報，且梅雨季汛期將至，呼籲民眾如發現有溺水情形，應把握第一時間打119報案並求救，報案時記得要敘明患者狀況及位置，同時可以運用河道旁所設立之救生圈架設備拋丟救援，以掌握救援黃金時間。

(中時 )