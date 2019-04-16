總統蔡英文今日召開例行國安首長會議，蔡英文在會中指出，若涉及有來台宣揚「一國兩制」、「武統」等鼓吹戰爭、恫嚇台灣人民活動，以致有影響國家安全、社會安定之虞者，政府應採取相應管制措施，必要時應予拒絕入境。

總統府指出，蔡英文於下午4點30分召開例行國安首長會議，聽取國防部、陸委會等國安首長就近日中國軍機「遠海長航」騷擾以及鼓吹「武統」、「一國兩制」人士來台問題情勢簡報。

對於共機遠海長航，騷擾我國與區域國家、衝擊區域安全的議題，蔡英文請國防部嚴密監控各項共軍動態，並做好萬全因應準備，確保國家安全無虞。基於區域安全共同責任，本事件安全訊息，也應即時會知區域相關國家。

同時，陸委會對境外人士涉鼓吹武統、一國兩制台灣方案等議題，提出簡報。蔡英文裁示，請出入境等機關，對相關來台人士入境目的應妥為掌握，若涉及有來台宣揚「一國兩制」、「武統」等鼓吹戰爭、恫嚇台灣人民活動，以致有影響國家安全、社會安定之虞者，政府應採取相應管制措施，必要時應予拒絕入境。

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