北市知名日本懷石料理店答姓女董娘，介入協調處理大慶證券前董事長莊隆慶的21億元脫產跳票案，但事後不處理，被委託她處理的債務人認為不顧道義，昨天下午將她押走警告；檢警今凌晨逮獲涉擄人的男子徐春暉，台北地檢署訊後，以徐男涉犯妨害自由罪嫌重大，有勾串、滅證之虞，向法院聲押禁見。台北地方法院今(16)日開庭後，駁回檢方聲請，將徐飭回。

法官駁回聲押理由，主要是北檢檢察官羈押聲請書中，未勾選是依刑事訴訟法什麼條文將徐逮捕、拘提。遍觀卷證資料，也沒有徐有經警察拘提、逮捕，或經檢察官依照刑訴法第228 條第4 項當庭逮捕的依據或證據；檢察官也未蒞庭說明，不合羈押前逮捕、拘提前置原則。

另檢察官羈押事實是以徐涉犯最輕本刑五年以上徒刑的擄人勒贖罪嫌，惟檢察官在偵訊中，並未告知徐擄人勒贖罪的法條，且依卷內證據，也難認徐有何勒贖行為，徐所欲索取的票據已退票沒有經濟上的價值，被告就涉犯擄人勒贖罪嫌部分，犯罪嫌不足，不該當檢重罪羈押原因。

又本件檢察官以徐有滅證、勾串共犯或證人之虞聲押，惟本件同案戴姓被告等4人，均經徐通知，主動到警局製作筆錄，沒有串證可能。再者，檢察官所指還有其他幕後之人待調查，惟檢察官羈押聲請書中並未指明或釋明有何幕後指使者及其他共犯，依卷內相關證據，難認本件還有其他共犯未到案。檢察官聲請違反拘捕前置原則，且無檢察官所依據聲請之羈押原因，被告應予飭回。

(中時 )