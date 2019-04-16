最近政壇很流行講誠信(儘管民眾對於政治人物說話不算話、不兌現政見似乎已經習以為常了...)，先是賴清德出馬在民進黨內挑戰蔡英文總統的連任之路後，被蔡陣營抨擊賴原本說好要支持她連任，而今天表態會在這幾天內決定是否選總統的郭台銘，也曾經在被人拱參選總統時表達沒意願的立場，還說總統是台灣最不值得做的一個工作，那麼如果真要參選的話，郭台銘應該如何針對不選總統之說改口的誠信問題予以解套？其實不難。

當初是2014年5月8日，還是國民黨籍馬英九擔任總統時，針對王建煊建議郭台銘選總統，郭台銘回稱台灣最不值得做的一個工作（job）就是總統，做總統絕對是個害人的位置，所以不要害他。

如今要解套不難，郭台銘可以指出，當時還是國民黨執政，兩岸與經濟政策大抵正確，他可以安心做生意，但是民進黨執政後兩岸政策大改，連帶拖累經濟，讓他無法好好做生意，而如今國民黨除了韓國瑜之外，其他人民調相對民進黨人選都無法穩操勝券，偏偏韓國瑜又才剛選上市長不便離去，因此他只好改變主意，親自跳出來「入火坑」。

(中時 )