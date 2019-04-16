「台灣大王」王柏融今年赴日發展大放異彩，但全壘打尚未開張，作為賢拜的陽岱鋼沒有漏氣，在今對廣島鯉魚的7局下敲出本季首轟，幫助讀賣巨人以8比2大勝。王柏融對歐力士猛牛則3支0僅獲1保送，所屬的北海道火腿鬥士客場0比9慘敗。

巨人軍今天到鹿兒島鴨池球場辦主場比賽，陽岱鋼擔任第6棒右外野手，前3次打擊雖然沒有安打，還吞下兩K，但巨人先發山口俊威風八面，投7局僅失2分，打線也夠爭氣，7局下岡本和真先敲出陽春炮，陽岱鋼也沒放過挨轟的矢崎拓也，把146公里外角速球送出中右外野牆外，將比分拉開為7比2。

這也是陽岱鋼日職生涯第101轟，此役4打數1安打，本季打擊率略升至2成29。

日本火腿今與歐力士展開第2個系列賽，但主客易位前進大阪，王柏融擔任第5棒DH，可惜前2次都打成二壘滾地球出局，第3次打擊遭到三振，直到9局上才獲得四壞保送，大王近3戰13打數僅有1安，打擊率降到2成50。

火腿此役進攻疲軟，全場僅有5安，先發投手上原健太也壓不住陣腳，投5局被敲10安，包括兩支全壘打，失掉5分全為責失。火腿本季首次輸給歐力士，上原也吞下本季首敗。

(中時電子報)