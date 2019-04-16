南投縣中寮鄉分為南、北中寮，因為道路不通，影響發展；縣長林明溱16日表示，將向中央爭取4億餘元經費，拓寬投22線龍鳳瀑布到觀音亭等路段，打通南、北中寮的任督二脈，讓農產品出得去，遊客進得來！

林明溱率工務處長陳錫梧等相關人員，到北中寮清水村舉辦說明會；中寮鄉長廖宜賢、縣議員張永輝及蔡銘軒，也到場參加，他們對投22線拓寬，未來打通南北中寮交通，抱持期許，因為道路改善後，有助於農產運輸、觀光發展。

林明溱表示，縣府將向中央爭取4億753萬元經費，進行投22線龍鳳瀑布至觀音亭道路拓寬工程，未來再計畫銜接投26線，與和興村連結，南北中寮打通成為環鄉公路網。

環鄉公路是「生活圈道路交通系統建設計畫」，全線路寬約4到9公尺不等，第1期工程包括投22線龍鳳瀑布至觀音亭，道路將拓寬為9公尺，改善長度約2公里400公尺，目前已通過環境影響評估，縣府將爭取在2021年前完成設計與施工。

生活圈道路交通系統建設計畫，第2期從投26線食飯燕到22K附近，長度約3.4公里；第3期從觀音亭到食飯燕，長約2.7公里；相關建設經費，縣府工務處將分年分期，向公路總局爭取。

(中時 )