2019美菲肩並肩演習演練南海奪島兩棲作戰

美軍太平洋陸軍司令的談話指出，2020年美軍在太平洋地區的演習將以南海與東海為主要的演習場域，演習除了加強與傳統防衛夥伴的關係之外，也考慮以此制衡中共艦隊與其南海島嶼的軍事基地。

《外交學者》(The Dipolmat)報導，美軍太平洋陸軍司令布朗（Robert Brown）在3月的一次會議中說明了有關「2020年太平洋捍衛者」（2020 Pacific Defenders）演習的情況。類似的演習通常會聚焦於強化與太平洋地區伙伴的軍事合作關係，並將朝鮮半島可能的衝突列為優先軍事場域。

美陸軍發展的增程火炮系統HIMARS將可用於支援海軍與陸戰隊進行艦艇打擊及摧毀敵方岸基導彈。（圖／美國海軍）

布朗說，2020年的演習將向南海部署一支師級部隊，增強駐紥在西太平洋地區統軍事合作夥伴的美軍，諸如菲律賓、泰國，但也可能包括馬來西亞、印尼與汶萊。

報導說，布朗雖然沒有明確介紹演習詳情，但是從預備參與演習國家的地理位置以及美陸軍武力投射目標觀察，演習內容將以制衡中共的艦隊及其島嶼上的軍事基地為主要目標。這些行動包括由合作夥伴派遣艦船協助美海軍進行海上控制行動。

目前中共在南沙群島建立的基地距菲律賓、汶萊和馬來西亞約有200海里，印尼和馬來西亞則控制著進出南海的要衝。美陸軍最近與海軍陸戰隊在日本琉球西南小島上進行聯合登陸演習，同時也參與菲律賓舉辦的「肩並肩」(Balikatan)演習。

報導表示，除了小型的太平洋島嶼奪島訓練外，美陸軍也投入用以打擊陸地目標和海上艦艇的遠程導彈、火炮和火箭炮。去年夏天環太平洋(Rim of the Pacific)演習中，演習部隊首次向標靶船艦發射陸基火炮和反艦巡航導彈，並研究使用更先進的遠程制導炮彈對抗敵方艦艇。

預計到2023年美陸軍將有一個砲兵營配備增程火砲系統，其原型測試射程最大達到70公里，精準度超過62公里，大約是目前使用的155mm火砲的兩倍。美軍最終目的是希望將155mm火砲的有效射程推至120公里以上。這些遠程火砲系統是美軍戰略遠程火炮計劃的一部份，這項計劃希望能夠達到1000公里的精準打擊能力，並用於支援美海軍對抗中共戰艦與其岸基導彈。

布朗先前曾對媒體表示，在以南海為作戰場域的演習中，美陸軍將在30到45天內從本土運送一個師與數個旅級戰鬥單位到太平洋地區，與美軍在該地區的8萬名常駐軍隊會合，分別在南海、東海區域與其他國家進行聯合演習。

(中時電子報)