扯！料理店董娘遭擄嫌犯竟獲飭回 北檢提抗告 21:352019/04/16 中時 陳志賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北地檢署偵訊因債務糾紛而擄走日料店答姓女老闆徐男後，今向台北地院提出聲押禁見，卻遭台北地院駁回，將徐男飭回。北檢今天晚間強調，不服法院裁定理由，將提抗告。(台北地方法院。報系資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市知名日本懷石料理店答姓女董娘，介入協調處理大慶證券前董事長莊隆慶的21億元脫產跳票案，但事後不處理，被委託她處理的債務人認為不顧道義，昨天下午將她押走警告；檢警今凌晨逮獲涉擄人的男子徐春暉，台北地檢署訊後，對徐男聲押禁見，但遭台北地院駁回，將徐男飭回。北檢今天晚間強調，不服法院裁定理由，將提抗告。 知名日料董娘遭擄 嫌犯檢聲押駁回 (中時 ) #懷石料理 #北檢 #台北地檢署 #大慶證券 #莊隆慶 #脫產跳票案 也許您會感興趣 推薦閱讀 腫瘤名醫吳思遠涉詐 100萬交保 09:342019/04/13 大同、華映財報隱匿 北檢：已分案偵辦 10:112019/04/15 吸金通緝犯王益洲 疑涉行賄700萬元躲過追訴 10:302019/04/15 達文西手術疑浮報健保案 北檢今分案了解 13:142019/04/15 喬大慶前董座債務遭押走 餐廳女董娘還原驚魂夜 10:032019/04/16 日式料理董娘遭擄 嫌犯今遭聲押禁見 12:412019/04/16 知名日料董娘遭擄 嫌犯檢聲押駁回 20:462019/04/16 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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