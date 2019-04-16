北市知名日本懷石料理店答姓女董娘，介入協調處理大慶證券前董事長莊隆慶的21億元脫產跳票案，但事後不處理，被委託她處理的債務人認為不顧道義，昨天下午將她押走警告；檢警今凌晨逮獲涉擄人的男子徐春暉，台北地檢署訊後，對徐男聲押禁見，但遭台北地院駁回，將徐男飭回。北檢今天晚間強調，不服法院裁定理由，將提抗告。

(中時 )