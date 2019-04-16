今天NBA出現快艇隊落後31分驚天逆轉勇士的精彩戲碼，不過這樣的奇蹟沒有發生在SBL達欣隊身上，背水一戰的達欣，今天在SBL季後賽第四戰，上半場就落後多達13分，儘管下半場力挽狂瀾，最終仍81：102大輸璞園21分，璞園以3勝1負晉級第二輪，將大戰台灣啤酒。

蘇翊傑(中)因為膝蓋受傷，今天比賽並未登錄在12人名單。(中華籃協提供)

達欣前一戰變陣，讓蘇翊傑改打替補，由宋宇軒先發，而今天蘇翊傑則因膝蓋受傷沒登錄在12人名單，少了主力控衛，第1節達欣一度9：19落後10分，雖然打出9：3攻勢縮小差距，甚至在第2節曾29：28超前，但接下來璞園再度發動猛攻，要回雙位數領先。

上半場進帳17分的達欣洋將梅奧（O.J. Mayo），第3節前火力銳減，看著璞園在吳家駿、洋將強森（Orlando Johnson）等人發揮下持續揚長而去，打下超過20分領先保險。

達欣洋將梅奧(右)賣力搶分，可惜無法助隊逆轉勝，比賽結束時落寞走向休息區。(中華籃協提供)

第4節達欣發動絕地大反攻，在進攻主力梅奧暫時退場休息的情況下，以5投5中命中率，搭配壓迫性防守逼璞園失誤、降低璞園命中率，拚出14：2攻勢，將落後22分縮小到只差10分，璞園好不容易靠著吳家駿攔下放進2分止血，沒讓達欣把落後追進到剩個位數。

達欣此役落敗因素，在於失誤多達19次，比璞園多了12次，以及罰球命中率偏低，全隊28罰僅命中13球，反觀璞園則是22罰掌握了19分。

璞園強森貢獻32分、13籃板，吳家駿則是締造個人生涯新高25分，並有7助攻、4抄截，施晉堯也繳出16分佳作；梅奧贊助28分加9籃板，麥克連21分、20籃板。

賽後吳家駿說：「自己沒想太多，就是盡力把場上節奏控制好，而我的優勢就是進攻，控球時想要把球賽節奏帶快，有機會自己就先出手，如果沒有機會再找隊友。」至於下一輪要和台啤蔣淯安對決，球隊會有什麼準備，吳家駿回應：「主要看球隊練球狀況，以及教練制定什麼策略，我們就把教練的策略好好執行。」

(中時電子報)