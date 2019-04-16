新北市嚴姓男子自2007年7月至9月間，連續酒駕2次，被處罰鍰4萬5000元以及罰金9萬元，吊銷駕照後，又連續8次因無照駕駛被開罰，另又因不遵守交通規則或未保機車強制責任險，被開6張罰單，但嚴男僅繳清罰金卻不繳罰鍰，至今仍欠繳12萬逾元，新北分署16日查封其位於板橋住處。

新北分署指出，2008年7月，顏男才因酒駕被處罰鍰4萬5千元，同年9月又因酒駕被法院依公共危險罪判處罰金9萬元，但是他只繳清罰金，卻不繳罰鍰。

嚴男駕照被吊銷後仍惡習不改，2009年又8度被警方開罰無照駕駛，另又因違反交通規則、未投保汽機車強制責任險，一共被開6張罰單，加上2012年至2018年度的汽車機車使用燃料費，總共滯欠12萬5193元。

由於顏男無視罰鍰，新北分署扣押其存款，卻僅扣到2177元，執行處清查他名下財產，發現除了板橋的不動產外，已無其他可供扣押財產，昨會同新北市政府交通事件裁決處人員查封嚴男住處，並告知若再不繳清欠款，將擇日拍賣房屋抵償。

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(中時 )