張秀卿、邵大倫主持新節目。（年代MUCH台）

阿咪老師力挺張秀卿主持新節目。（年代MUCH台）

台語金曲歌后張秀卿攜手邵大倫，主持年代MUCH台全新點唱綜藝節目《MUCH金點秀》，兩人相差10歲，16日記者會上，張秀卿笑稱與邵大倫沒代溝，滔滔不絕誇獎兩人的的契合度，邵大倫忍不住吐槽：「她就是這樣，每次開個哏就講不停，我就要負責收尾！」張秀卿怒嗆：「好啊！我看你怎麼收！」邵大倫無奈說：「她是屬於『射』完飛鏢後，什麼都不管的人，瘋狂撿飛鏢就變成我的工作！」

張秀卿門把一開，介紹節目規模、樂隊陣容時，阿咪老師突然緊張阻止：「不要講我在這！憲哥會知道！」原來阿咪老師今天錄吳宗憲的節目，但沒事先跟憲哥打招呼就溜班跑來挺張秀卿，被張秀卿大嘴巴說出來，他尷尬急要閃，遭張秀卿快嘴繼續射刀，笑說：「阿咪老師打從心底瞧不起吳宗憲！所以選擇來《MUCH金點秀》記者會！」讓阿咪老師不得不自清：「今天秀卿新節目記者會比較需要我，我就來幫忙，偶爾放憲哥一下下鳥沒關係，回去再謝罪就好。」

張秀卿聽了立馬噹他：「說這麼多沒用，總而言之你就是對吳宗憲不忠！」阿咪老師反噹：「忠的是狗，我是貓，貓很現實，哪裡有利益(魚)，就往哪裡去 。阿咪老師反客為主，不僅爆料沒告假憲哥，現場還與張秀卿鬥起嘴來，讓邵大倫不滿道：「搞了半天，記者會最後出來的都是阿咪老師的新聞！」笑翻現場所有人。

由於張秀卿與邵大倫在節目中常演短劇、飾演夫妻，必須超貼近的呈現恩愛感，常有「互吃口水」情況發生。張秀卿透露有一次邵大倫得了病毒型感冒，排戲過程不小心「將口水噴進她舌頭上」，她以為自己會被傳染感冒，但隔天中鏢的卻是老公，張秀卿笑稱自己百毒不侵，但老公卻間接吃了邵大倫的口水中鏢了。

(中時 )