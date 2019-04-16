Notre Dame Cathedral in Paris is completely engulfed by fire.（影/BBC News）

有850年歷史的巴黎聖母院發生大火，造成尖塔倒塌和部分屋頂塌陷，經過8小時的奮戰，消防部門最終成功控制火勢，保住聖母院整體結構，但仍讓法國人和世界都心碎了。有網友將心比心，開始思考台灣精神指標是哪棟建築，因此在PTT上發問，「台灣哪棟建築被燒毀 台灣人會崩潰？」引起網友熱烈討論。

PTT上有網友說，法國人的精神象徵被燒毀，聽說已經很多人崩潰惹，因此他想發問，「台灣哪棟建築被燒毀 台灣人會崩潰？」

其他人看了發問，馬上點名是是台北101，「101台灣最大支香」，還有不少人認同是「故宮博物院」、「故宮啊，裡頭的畫被燒到我會崩潰」、「故宮…之前巴西故宮燒掉我都很難過了…文化不見是人類浩劫」。

另外，網友也點名不少具有台灣歷史的文化古蹟、「龍百年的廟都可能吧，鹿港天后宮那些」、「台灣幾個知名古蹟！龍山寺、台南赤坎樓」。

不過，也有網友的神解讓人看了笑翻，「網路機房」、「發電廠」、「當然自己家啊」、「沒有。我對自己都沒有認同感了，哪有差」。

(中時電子報)