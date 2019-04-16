健保署罵這麼凶，真可以理直氣壯？健保署指責許多醫院執行病人應「全額自費」的達文西手術後，又向健保申請手術費給付，4年下來疑似多A了健保3.5億元，台大醫院前副院長王明鉅對此直批，醫師其實全在作功德，反而是健保署在A病人或者A醫院，因為各醫院執行愈多達文西手術，健保署就會省下愈多本來應該支出的內視鏡手術費。

王明鉅今(16)日在臉書上發表2千字長文指出，達文西機器人手術，其實就是內視鏡手術，或稱為腹腔鏡、胸腔鏡手術的進階版。在機器人手術引入之前，醫師們多年來已使用特殊的內視鏡手術器械，進行微小創傷的手術。

雖然目前健保給付了許多項的內視鏡、腹腔鏡、胸腔鏡手術的手術技術費，以及部份疾病手術會用到的手術器械與醫材。但在這些小傷口的手術中會用到的許多手術器械與醫材，仍然也有很多是健保並不給付的。甚至有些最新的內視鏡手術器械的價格也高達10多萬，並不比達文西手術的器械便宜。

王明鉅指出，要進行所謂的「達文西手術」，醫院要先購買電腦操控檯面與機器手臂的設備，再針對不同部份手術時所使用的不同手術器材，購買與配置由機器手臂所操控的手術器械。這些手術器械在廠商的晶片保護下，都只能使用一次。它們的價格從十幾萬到二十幾萬都有，的確相當昂貴。

如果以A、B、C三個病人，他們罹患了同一種疾病，但分別接受了傳統的剖開式手術、內視鏡(腹腔鏡、胸腔鏡…)手術、達文西手術這三種不同的手術方式時，醫院能得到的健保給付狀況，以及病人自費的狀況各不相同。

A病人接受傳統剖開式手術，醫院幾乎可以向健保署申請給付每一項費用。但這種手術中根本用不到內視鏡，當然傷口就大得多。

B病人接受一般腹腔鏡手術，健保署給付醫院手術技術費，但是手術中用到比較特別的手術器械，健保署只針對某些疾病與診斷才給付。有許多仍然不給付。如果病人罹患的是這些健保不給付的狀況，病人就得自己付費給醫院來購買這些手術器械與醫材。

C病人接受的是「達文西手術」，不但病人要全額自費支付手術費與醫材費，且健保署也不必給付醫院任何手術技術費與手術醫材費。

王明鉅認為，對於每年也乖乖繳了健保費的病人C來說，她他有沒有權利要求健保署應該至少給付給醫院與病人B同樣的內視鏡手術技術費，好讓他可以少付給醫院部份自費的手術費或是器械醫材費呢？

對於醫師來說，雖然病人接受的是機器手臂所執行的手術，但醫師同樣也付出心力技術與時間來為病人手術，更要負起各種法律責任，醫師有沒有權利要求健保署至少也該給付一般內視鏡手術的手術技術費呢？

健保署目前的命令與規定，只要病人們接受「達文西機器人手術」，病人就再也得不到全民健保的照顧，一切手術技術費與手術器械費，全部要自己負擔。

王明鉅認為，最諷刺的是，各醫院如果執行愈多達文西手術，健保署就會省下愈多其實本來應該支出的內視鏡手術費。無論是醫院其實應該從健保署獲得手術費給付，病人可以因而少付給醫院，或者醫院乾脆不收手術費也不向健保申請手術費給付，大部份醫院的狀況，醫師其實全在作功德。都是健保署在A病人或者A醫院。

王明鉅說，健保署可以因為不認同達文西機器人手術的價值，而拒絕給予機器人手術技術費或手術器械醫材費的給付。但是對於罹患疾病需要以手術治療的民眾，難道不該至少也得到一般內視鏡手術的手術技術費的給付，在得到健保同樣的照顧之下，讓醫院就算要收更高價格的達文西手術技術費，也可以減輕一些負擔嗎？

(中時電子報)