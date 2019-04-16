有著850年歷史的巴黎聖母院大教堂發生火災，禮拜堂尖頂在眾目睽睽下倒榻，讓巴黎人都心碎了，那麼大火摧毀了聖母院些部分?哪些悻存?CNN做了簡單整理。

大火是怎麼展開的？

巴黎檢察官雷米‧海茲(Rémy Heitz)說，在星期一晚間6點20分，聖母院傳來第一次警報，據消防隊的說法，第一通電話提到閣樓失火，但人員趕到當地時，卻沒有發現火災。檢察官說，20分鐘後，第二次警報傳來，此時火災已經確定，大約400名消防員前往現場，但遇到下班交通車流而略有延誤。

目前還不清楚火災的起火點，又是是如何迅速蔓延到整片屋頂，不過到了晚上8點左右，大教堂著名的尖頂已被燒成了一個黑色的焦殼，成千上萬的巴黎人驚恐地看著一切。

到晚上11點左右，總統馬克龍說：「最糟糕的事情避免了，兩座主塔(鐘樓)並未倒塌。」到星期二早上，火勢終於得到控制，但大火已延燒了9個小時。

巴黎聖母院西面的塔樓沒有受災。(圖/美聯社)

損壞了哪些部分？

雖然主要石造結構還算完整，但中央尖頂已全毀，尖頂是在19世紀的修復工程中增加的。而13世紀的橡木質屋頂也大多數被燒毀殆盡，這屋頂被稱為「橡木林」，因為它的橡木用量很大，幾乎需要一整片森林來建造。

哪些部分有保留？

聖母院最具標誌性的兩座塔樓-也就是在雨果知名的小說《鐘樓怪人》中的場景，沒有被火災波及，連帶的那側的精美石雕也無事。基督聖遺物的荊棘王冠、聖路易斯外衣成功被搶救出來，玫瑰窗和風琴也狀況良好。

巴黎市長說，由於消防員和警察的努力，聖母院主要的收藏品、藝術品大多得以保存，算是不幸中的大幸現在已經安全了。

接下來該怎麼辦？

消防隊員將努力確保沒有進一步的火災重燃風險，並且檢查建築結構。確定安全後，就會評估建築物該如何修復。巴黎檢察官已展開調查，初步判斷「沒有任何跡象表明這是故意行為」，不過所有的受僱的工人也必須接受火災案情的詢問。

馬克龍承諾重建大教堂，並表示他將啟動一項國際籌款活動，以幫助重建。

(中時電子報)