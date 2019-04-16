麥當勞是全台最受歡迎的速食產品，但關於大薯份量的爭議卻始終沒有停歇。一名男網友在臉書「爆料公社」PO出照片控訴，表示自己使用手機APP換大薯買一送一活度，拿到的份量卻讓他超級傻眼，照片貼出後許多網友也都傻眼，直說大薯其實就是包裝變大而已。

透過照片可以看到，原PO拿到的兩包大薯，份量卻都少得可憐，甚至與盒子前端同高，讓他氣炸直說「我發誓還沒吃過，第一次碰到這麼誇張的」、「乾脆叫中薯買一送一不就好了」。

網友看到也說「買好幾次都是這樣，不意外」、「請問您要加十元升級成大盒子嗎」、「這個量也太誇張了」、「兩包加起來剛好是一包大薯XD」、「原來大薯買一送一是一包拆成兩包啊」，但也有網友表示原PO太大驚小怪：「外送冷掉變小很正常啦」、「當下為何不跟店家反應」、「我上次跟店家反應，他們馬上補兩包大薯」。

對此麥當勞表示，薯條的量一直是用滿袋、滿盒為原則，若是對份量有疑慮當下都能找店家或客服反應。

(中時電子報)