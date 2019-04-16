法務部一二審輪調方案2版本(法務部提供)

法務部一二審輪調方案3版本(法務部提供)

法務部為落實司改國是會議決議，提出「一、二審檢察官人事調整方案」，共有3種輪調版本，其中有成為實任檢察官（約6年），即可申請上二審辦事，服務2年後回一審當主任、調行政機關辦事或兼任案件審查中心主任等職，相較過去要花上近20年才有機會上二審，時間縮短很多，預計於今年8月底檢察官年度調動實施。

「108年試行版」：一審實任檢察官（包含主任），可填寫志願赴二審辦事，為期2年，期滿後回一審可遴選主任（含襄閱）、調部或其他行政機關辦事、兼任任務編組主任（案件審查、試行調解、重案處理等）、或成為一審資深檢察官，並可再填寫上二審歷練，無次數限制。

若要補實成二審檢察官，最少要2次到二審辦事的歷練，或當過一審檢察長、一審襄閱、法務行政機關副首長、法務部參事、法務部各業務單位副主管、一審資深檢察官等資歷。

「新二審試行版」；當滿一審主任檢察官一年或調部辦事2年，即可申請輪調二審，最長3年，期滿後回一審兼任任務編組主任、調部或其他行政機關辦事、資深檢察官，若要補實二審，還須當過一審檢察長、法務行政機關副首長、法務部參事、法務部各業務單位副主管或二審辦事。

「舊二審試行版」：（去年輪調制度實施前上二審者），若願回一審，規定只要兼任任務編組主任或調部或其他行政機關辦事，就可優先遴派一審檢察長、法務部參事、法務行政機關正副首長、法務部內各業務單位正副主管或補實二審木官。

法務部將於18日、22日在北中南舉辦3場座談會，邀請檢察官座談並陳述意見。法務部近日將寄發年度職務異動志願調查表，有意願調二審辦事的檢察官可於5月底前繳交志願表。

(中時 )