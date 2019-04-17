南部地區已婚林姓男子，與女子小安(化名) 偷情，2人打死不承認婚外情，但法官發現林男詳盡的「偷情冒險日記」，讓林男無從抵賴，2人賠償妻子70萬元。

據判決書，林男與妻子結婚5年多，林妻指控，小安明知丈夫已婚，仍自2016年開始丈夫私下交往，每月發生2 至3 次性關係，小安甚至登堂入室，到夫妻2人住家附近宣示主權，林妻憤而向小安及丈夫求償250 萬元。林男則辯稱，他和小安僅為一般朋友，小安也口徑一致稱和林男沒有逾越交往分際。

法官調查林男和小安的LINE對話紀錄，發現2人相約直奔汽車旅館，林男還在手機寫下「偷情冒險日記」，日記內容稱「往內走看到了一張似乎很舒服的床，與超級無敵霹靂大的浴室跟按摩浴缸，感覺好開心好驚訝，妳似乎也感到很驚喜，看到妳的表情我更開心了」、「我們參觀了一輪後在床上開始親吻隨後準備淋浴，我褪去了妳的衣服，貼著妳的身體感受最接近的距離」

另外2人還有更多露骨對話，小安傳訊給林男稱「兩人互相在彼此的身體裡，那時心裡感覺真的很特別」，林男回覆「妳常常做深蹲運動喔？」、「我覺得妳很緊實ㄟ」、「最近應該會很常有反應」，法官認為2人明顯侵犯林妻配偶權，審酌後判2人賠償林妻70萬元。

(中時電子報)