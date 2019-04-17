馬刺在季後賽首輪爆冷擊敗金塊，總教練帕波維奇生涯總勝場數1413勝(例行賽加季後賽)超越威肯斯(Lenny Wilkens)，成為NBA史上第一人，甚至比魔術、黃蜂和灰狼等隊的對史勝場數還要多。

Started off the postseason with a big road W.



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威肯斯是NBA史上第一位千勝教頭，執教32年拿下1332勝，若加上季後賽則有1412勝，兩項數據都是史上之最，1988年以球員身分入選籃球名人堂，1998年再以教練身分進入名人堂，1996年入選NBA史上50大巨星。

帕波維奇在1996年接掌馬刺兵符至今23球季，例行賽1245勝，奪得5座總冠軍，本季以西區第七戰績殺進季後賽，首戰就擊敗了西區第二的金塊，也讓帕波維奇的教頭生涯再添一筆傳奇色彩。

1413勝究竟代表著什麼？成軍於1989年的魔術，至今隊史勝場數1216勝；1988年組隊的黃蜂，隊史總勝場數1050勝；灰狼在1989年成立，總勝場數979勝；暴龍在1995年加入NBA，至今也僅934勝；更別說同在1995年成軍的灰熊(821勝)以及2002年成立的鵜鶘(663勝)了。

成軍於1988年的熱火，奪得3座總冠軍，隊史勝場數也比帕總生涯勝場數來得多，除此之外，最後擴軍進入NBA的6支球隊都遠不如帕總一人，由此可知帕波維奇的偉大之處在哪了吧！

(中時電子報)