一場比賽有著很多原因能左右著勝利，勇士在季後賽首輪第二場挾著主場優勢，打到第三節領先31分之多，而且全場罰球次數高達45次，在這種天時、地利與人和的情況下最終還是被快艇逆轉，只能說勇士過於輕敵導致兵敗如山倒，最後關鍵時刻守不住路威廉斯，輸得無話可說。

勇士過去季後賽單場罰球次數42次，紀錄創於1992年，當時對手是超音速，不過那時候僅罰進28球，投籃命中率只有66.7%。

此役，勇士在45次罰球機會中罰進了40球，投籃命中率88.9%，寫下了隊史紀錄，而且比對手多罰進了15分，但依舊挽不回頹勢，裁判的哨音也救不了衛冕軍。

追根究柢，勇士到底是怎麼輸掉這場比賽的呢？第一，勇士在第三節剩下7分31秒的時候杜蘭特完成三分打，94比63取得31分絕對優勢，此後勇士以為勝負提前底定，戰鬥意志過早鬆懈，場上球員專注力不足，快艇窮追猛打後將落後比數縮小至14分差距，看到了勝利曙光。

第四節勇士又沒有在一開始就讓先發主力球員上陣，等到快艇打出逆轉氣勢之後再讓杜蘭特等人上場就已來不及了，尤其是最後2分30秒杜蘭特切入上籃得手，沒想到裁判卻吹他進攻犯規，而這一犯也讓杜蘭特6犯畢業，勇士頓時少了一名得分悍將，快艇以7比0攻勢逆斬了衛冕軍。

(中時電子報)