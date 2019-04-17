大陸湖南一名17歲的高中生，3月30日被母親發現陳屍在租屋處，且不僅手腳遭到綑綁，頭上更套著塑膠袋。警方調查後，認為該名高中生疑似是因模仿「窒息性愛」才會慘死，目前已排除他殺可能。

綜合陸媒報導，高中生就讀的學校因他上個月30日缺席晚自習而通知他的母親，高中生的母親前往他的租屋處查看後，發覺兒子竟手腳捆綁，並且頭套塑膠袋、兩眼充血，躺在客廳沒有生命跡象。

雖然高中生的母親立即報警並將高中生送醫，該名高中生仍不幸身亡。警方調查後，經檢查後，在搜尋紀錄上發現高中生曾搜尋「動漫人物上吊」、「呼吸抑制法」、「氣球套頭」等成人性虐網站。

警方事後研判，由於高中生符合窒息死亡的特徵，又加上他身上無明顯外傷，現場也無打鬥痕跡，因此排除他殺可能，研判高中生是因模仿成人性虐情節兒不幸身亡。

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