高雄市長韓國瑜在美國史丹佛大學發表演講題，感嘆台灣雖為亞洲第一個民主國家，但20年來都在原地踏步，政府非人民公僕，反淪為政黨奴僕，2300萬人民皆是黨派政治分化下的受害者。對此，前立委林國慶在中天電視《大政治大爆卦》節目分享他的經驗及反省，他表示，有次在國防委員會質詢講台，他指台灣最大亂源是立法院、立法院是台灣最大杜鵑窩，因為裡面全是瘋子。因為，在立法院審查預算都是騙人的，立委認真審查預算最後變成工具、變成奴才，變成少數人在喬利益的工具而已。

林國慶痛心指出為什麼變成少數人喬利益的工具？根本在「朝野協商」上，我們在委員會努力刪減、把關預算，然後「朝野協商」幾個人說說就算數了，我們委員之前的作為只是玩爽的！所以，這些立委不是工具，那是什麼？林國慶點出，那些在喬的人有沒有利益？為什麼不支持審查預算的立委意見？所以，林國慶認為，韓國瑜一定有感而發，才會痛批政黨奴僕現象。

林國慶再指出，現在政黨亂象，政黨利益高於國家，個人利益又高於政黨。最後是為何人利益在做事？為自己的利益嗎！並暗示有些人當立委前負債累累，當兩屆立委就買起豪宅了。林國慶直批這現象是幫派化，今天你當小弟圍事，來日就有機會選議員、立委。國內政黨惡鬥，有時黨內廝殺比黨外更嚴重，外資見此怎麼敢進來投資？經濟怎麼會好？

林國慶呼籲，民眾醒悟過來，投票行為不要被政黨綁架。

(中時電子報)