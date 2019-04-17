資深媒體人董智森。（圖／取自中廣新聞網Youtube頻道）

蔡英文於4月10日在LINE官方帳號分享首發場中有關護主權的談話，不過，資深媒體人董智森指出，日本明年5月1日開始，教科書會正式記載，把釣魚台列為國土，侵犯我們領土不就是日本嗎？

日本文部科學省在今年3月26日發布了最新的「小學校學習指導要領」和「中學校學習指導要領」，將釣魚台（日稱：尖閣諸島）和獨島（日稱：竹島）列為「日本的既有領土」。

根據《中國時報》駐日特派記者黃菁菁於3月27日報導，大陸外交部發言人耿爽26日在記者會上表示，「釣魚島和其附屬島嶼自古以來便是中國的固有領土，無論日方做什麼都無法改變這個事實」。

報導也引述南韓外交部26日發表的聲明，要求日本即刻撤回，還召喚日本駐韓大使長嶺安政抗議。聲明中指出，「無論在歷史上、地理上、國際法上，獨島明顯是南韓固有的領土，日本卻將不正當的主張記載在教科書上」。「連小學生都被灌輸基於錯誤的歷史認識之領土觀念，將對日韓發展未來導向的關係造成負面的影響，日本政府必須有所自覺才是」。

《中國時報》3月31日報導，台灣社團法人釣魚台教育協會問總統蔡英文、前行政院長賴清德，聲稱捍衛台灣主權，民進黨政府面對此事卻靜默無聲，「難道執政黨的主權論是說一套做一套？」

對此，資深媒體人董智森於4月16日在中廣論壇指出，日本明年5月1日開始，教科書會正式記載，把釣魚台列為國土，侵犯我們領土不就是日本嗎？

(中時電子報)