韓冰透露，因為這原因，照片沒馬上傳給給老爸看，韓國瑜之後看了說可愛。（影/中天新聞CH52）

韓冰最近接受《VOGUE》專訪時，拍了很多性感漂亮照片。（圖/韓冰FB）

高雄市長韓國瑜的女兒韓冰，最近接受《VOGUE》專訪時，拍了很多性感漂亮照片。韓冰透露，因為要感謝老爸，讓她要拍照前真的感到很緊張，但是她也吐槽老爸，說「我怕他敷衍我，所以我沒有LINE給他看」。雖然韓冰沒有親自傳照片給韓國瑜看，但李佳芬接受媒體訪問時透露，韓國瑜看了照片第一個反應是「很可愛」。

中天新聞報導，韓冰透露，她其實要拍照前真的很緊張，覺得一切都是因為爸爸才有這個機會，她說「其實我還蠻緊張的，我也覺得說這個機會很難得，老實說我也覺得沒有他（指韓國瑜），我怎麼可能會有這個機會」。

不過，感性感謝老爸的韓冰竟然拍完美照後，竟然沒有馬上將照片LINE给老爸看，她笑說是有原因的，「我怕他敷衍我，所以我沒有LINE照片給他看」，另外還有這個原因，「我就想說他也很忙，所以我就沒有傳給他照片看」，但是韓冰話鋒一轉，自我吐槽說：「其實他真的沒有這麼在意這件事，所以我可能也不會給他看」，小女孩向爸爸撒嬌的心態展露無遺。

對於韓冰在《VOGUE》雜誌拍性感美照，李佳芬說，韓國瑜看到第一個反應是「女兒都是很可愛、永遠很可愛的」。記者追問李佳芬自己覺得如何？她笑呵呵說：「哈哈哈～哼～媽媽覺得呢，咦…？」記者接話說，「要再穿多一點？」李佳芬就強調說，「爸爸（韓國瑜）對女兒，永遠是最包容的」。

韓冰接受時尚雜誌《VOGUE》專訪，裡面有許多大露香肩、小露小蠻腰的性感照片，爸爸韓國瑜在13日時，第一時間被媒體訪問時表示，「女兒拍這麼漂亮的照片，希望全世界最後一個知道就是她老爸。」之後，韓冰則在臉書上撒嬌回應說，「要來平反一下，每次拍照老爸絕對不是最後一個知道的（他常常是我第一個分享的人），但每次跟他說完，只要不是他自己的事，下一秒就忘了，結論是他應該更認真聽女兒說話」，韓冰還要爸爸不要再一直滑手機。

韓市長一家人的互動，讓韓粉看了也笑呵呵，紛紛在新聞影片下方留言，「想不到佳芬姐比韓市長保守...」、「虎媽慈父的家庭的感覺...」、「真的太忙了，連照片都没時間看，謝謝韓市長全家﻿」、「一個這麼美麗大方活潑外向的好女兒，真是不得了」。

(中時電子報)