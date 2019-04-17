世界排名第一名的知名A片網站《Pornhub》如今宣布徵人啦！徵的還是「中文翻譯」，消息曝光後讓不少人感興趣，其中「每周工作15小時」的條件讓許多人躍躍欲試，直說「我願意」。

Pornhub在上月中於官網宣布徵才條件，其中更開出了一個「中文翻譯」的職缺，每周只需要工作15小時，且上班地點不拘，因為全程只需要網路作業，讓許多人看到後暴動。不過Pornhub也要求應徵者必須具備以下能力：「母語為中文，必須精通英文」、「擁有優秀的寫作能力」以及「適度發揮創意以貼近成人主題，避免單純按照單字翻譯」，有翻譯經驗者為佳。

不少網友看到紛紛踴躍討論：「這個重責大任就交給我了」、「現在學英文來的及嗎」、「我A片20TB，看來只能是我了」。

Pornhub於2007年蒙特婁創立，是線上成人網站的先驅，2010年被盧森堡的Manwin收購後，與旗下的YouPorn、Redtube組成了全世界最強大的線上成人影片聯盟，幾乎壟斷這個行業，還有詳細的AV女優排名機制，也是全球造訪人數最多的色情網站，還一度被俄羅斯、中國大陸與南韓封殺，足見知名度。

(中時電子報)