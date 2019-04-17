美國前麻塞諸塞州州長比爾·韋爾德(Bill Weld)宣佈參加美國2020年總統大選，成為首位挑戰現任總統川普的共和黨人。

據英國廣播公司(BBC)報導，現年73歲的韋爾德曾於1991-1997年間擔任麻塞諸塞州州長。2016年他離開共和黨，以自由黨人身份成為美國副總統候選人。2019年，韋爾德重回共和黨，並宣佈參加共和黨內2020年總統候選人提名初選。

CNN報導說，韋爾德周一發佈了競選視頻，宣揚自己多年來的政績，最後以「一個更好的美國從這兒開始」總結。

韋爾德本人表示，「如果未來6年多我們都要經歷和前兩年一樣的東西，那真的是個政治悲劇」，直接暗示對川普政府的不滿。韋爾德表示，如果不試一試，自己都會感到羞愧。

報導說，美國共和黨領導人並不支持韋爾德參選，該黨全國委員會在一份聲明中稱，「任何試圖挑戰總統（川普）提名的努力都不會有結果」。據最新的蓋洛普民意調查，89%的共和黨選民表示會支持川普。

據報導，共和黨和民主黨明年會首先選出黨內候選人，代表共和黨參加2020年11月的總統選舉。一般而言，在任總統不會面臨來自黨內的挑戰，僅有少數幾位總統失去了黨內連任的提名資格。

(中時電子報)