不少老闆或是主管在面試新鮮人時，都會碰到讓人哭笑不得的情形。一名網友在臉書「爆怨公社」PO文表示，時常碰到要求應徵者交履歷時，對方卻反過來對自己說「你們沒特別說要帶，所以我沒帶」，讓他好傻眼，但卻意外引發網友論戰，有網友直說「都2019年了，都上網先填好了還在看履歷表，難怪找不到人才」。

原PO表示，自己面試10個人，有9個人都表示「因為沒特別交代要帶履歷，所以沒帶」，讓他忍不住抱怨「應徵不帶履歷，那上班會帶腦袋嗎？我也沒交代要穿衣服，怎麼你們不會裸體來上班，心好累」。

PO文一出後意外引起論戰，不少人大表贊同，直說「這種就直接刷掉了啊」、「根本沒心」、「這樣的工作態度也不會好到哪」，但也有許多網友不認同，直說「現在都2019了，線上填寫都寄給公司了，你們自己不看」、「自己沒準備履歷的話叫做不重視工作，那公司沒有自己的一份履歷叫什麼」、「現在104、1111、yes123是假的嗎？」、「根本一堆主管懶，寄給你了自己不看才來哭邀」、「會找我來面試，不就是因為看了我的履歷，不然你他X是會通靈哦」、「完全就是公司不用心，難怪找不到好人才」。

(中時電子報)