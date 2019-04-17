大甲媽遶境跋涉300餘公里，16日深夜回鑾鎮瀾宮，稍早媽祖鑾轎，遶境大甲街頭，鞭炮四起，煙硝瀰漫。（黃國峰攝）

大甲媽遶境跋涉300餘公里，17日零時10分回鑾鎮瀾宮，在大批信徒簇擁下，高舉雙手接力將神像安放回神案上，恭請媽祖回神龕。（黃國峰攝）

大甲媽遶境跋涉300餘公里，17日零時10分回鑾鎮瀾宮，在大批信徒簇擁下，高舉雙手接力將神像安放回神案上，恭請媽祖回神龕。（黃國峰攝）

大甲媽遶境跋涉300餘公里，17日零時10分回鑾鎮瀾宮，在大批信徒恭迎媽祖回神龕。（黃國峰攝）

大甲媽遶境，17日零時10分回鑾鎮瀾宮，前總統馬英九（左起）、鎮瀾宮董事長顏清標、台中市長盧秀燕等，恭迎媽祖回神龕安坐。（黃國峰攝）

大甲媽遶境跋涉300餘公里，於17日零時10分於鎮瀾宮完成安座大典，由前總統馬英九、台中市長盧秀燕及鎮瀾宮董事長顏清標接駕，在數十萬信徒簇擁下，接力恭請媽祖回神龕，為9天8夜遶境行程畫下圓滿句點。

顏清標表示，媽祖會庇佑參加人員都平安，媽祖的精神就是付出、就是傳承，老的傳給年輕的，現在進香都年輕化，7成年輕人，媽祖遶境圓滿成功。

馬英九指出，以前媽祖起駕時，經過鎮瀾宮旁貞節牌坊，注意到神轎會前後擺動，表示向祂致敬；回來後又經過同一個貞節牌坊，也左右擺動向祂致敬，這是一個小動作，不是那麼醒目，代表著對傳統價值的肯定，幾百年來，這是鎮瀾宮非常有人情味，有人性的點，每次來參加，感覺到宗教力量的偉大跟人民信仰的真誠，祝福中華民國國運昌隆，全國人民安居樂業，兩岸關係和平繁榮。

大甲媽回來了！大甲媽神轎隊伍浩浩蕩蕩進入大甲城，大批善男信女夾道恭迎媽祖，精彩陣頭吸引民眾圍觀，學校及團體紛紛獻藝，裕珍馨糕餅店也準備墊轎金分送信眾。信徒搶摸鑾轎、「稜轎腳」祈求家人平安，現場鞭炮聲不絕於耳、煙火燦空奪目，熱情信眾將大甲城擠得水洩不通。

「進喔！進喔！」信徒為搶摸鑾轎及媽祖神像而提早卡位，廟殿內外早已人山人海，當哨角、鐘鼓齊鳴，鑾轎緩緩進入鎮瀾宮殿內，現場氣氛High到最高點。馬英九、盧秀燕出席安座大典，顏清標等將正、副爐媽、湄洲媽等請出鑾轎，在大批信徒簇擁下，高舉雙手接力將神像安放回神案上，恭請媽祖回神龕，順利完成安座儀式。

(中時 )