比漾冰菓室，本月起開幕，法式店裝與台式剉冰，混搭時尚。（比漾廣場提供）

比漾冰菓室紅心芭樂冰，加上紅心芭樂淋醬、古早味黑糖醬，可自選3種配料，85元。（比漾廣場提供）

插畫家皮哥5月15日前在比漾廣場B1美學隧展出。（比漾廣場提供）

皮哥用鮮艷的配色重新詮釋電影「鬥陣俱樂部」經典的肥皂畫面。（比漾廣場提供）

比漾廣場PHILIPS超音波活膚水氧儀，原價3300元、特價2399元，夏日超級周同享滿2000送200；會員5月11日至12日獨享當日單櫃滿3萬3000元加碼贈，限量20台。（比漾廣場提供）

比漾咖啡選物「蜂蜜檸檬生乳酪」，單片內用120元、外帶99元。（比漾廣場提供）

比漾咖啡選物「傳說奶茶」100元，來自台南時尚人文公寓「未艾公寓」，用拿鐵概念製作奶茶，以唐寧紅茶為基底，加入牛奶、玉桂蜜、檸檬皮。（比漾廣場提供）

比漾廣場本月起在1F開設全球首家百貨自營的「比漾冰菓室」，由比漾廣場副總經理普美玉帶領團隊發想，嚴選天然食材，以法式甜點為概念研發台式剉冰，可吃到紅心芭樂、太妃糖等淋醬，手工粉粿、爆爆珠和8色彩蔬湯圓等配料；5月10日至12日帶媽媽吃冰「合照並打卡」享同品項冰品買1送1。

古法製作手工粉粿師承高雄阿嬤黃邱玉梅；彩蔬湯圓來自新竹吳淑美阿姨的創意，紅色是火龍果、甜菜根，黃色是地瓜、南瓜，白色是芋頭，藍色是蝶豆花，橘色是紅蘿蔔，粉色是蕃茄，綠色是菠菜、地瓜葉，黑色是芝麻，紫色是紫地瓜，其他配料還有紅豆萬丹8號和大甲芋頭；豆花則是永和金品古早味豆花。醬料有古早味黑糖醬、太妃糖醬、酪梨焦糖布丁醬、紅心芭樂醬、咖啡醬，讓冰品口味豐富。

「愛呀，我的媽！」母親節檔期18日起至5月12日登場，保養品、香氛、珠寶、鍋具、家電、寢具等5折起，加上首7日「夏日超級周」台新銀行比漾聯名卡友滿2000送200（累贈），首4日滿5000多送100，珠寶、大家電累計滿1萬送1000贈品券（累贈）；國泰世華首度加入同享滿2000送200（350份），滿8000再多送100，是全台百貨最低贈獎門檻。「夏日超級周」滿6000送800元，最高13％回饋；25日起全館滿5000送500，滿3萬3000元最高21％回饋，整檔目標業績1.7億元，要較去成長15％。

母親節除了送禮，陪媽咪看場電影也是好選擇，比漾廣場董事總經理周寶文表示，3月喜樂時代影城開幕後，來客增1成、全館業績增2成，39歲以下年輕族群變多，LEVI’S、ROOTS、GARMIN、adidas等潮流品牌買氣攀升。趁節日帶媽媽看夯片《復仇者聯盟4：終局之戰》全票300元，不跟風漲價。

5月15日前還有插畫家「皮哥」的「躲雨吹冷氣，路過來看皮哥畫電影」電影插畫展，也可與媽媽共享14幅經典電影畫面。27歳的皮哥，相關插畫經歷近5年，喜歡看電影，偏好血腥和黑色幽默的影片，曾受邀參與金馬影展指定伴手禮「起士公爵」禮盒設計，並在2016台灣文博會以及2018台北插畫藝術節展出，這次展覽把自己喜愛的14幅電影畫下來與粉絲交流。

至於，比漾廣場5F HOME專區改裝後，1月至今家用／家電品牌變多、單價變高，業績較去年成長5成，母親節起也會有家用達人提供貼心導購服務，全面體貼媽媽。

(中時 )