李佳芬笑容可掬，一一與長輩們寒暄。（林宏聰攝）

主辦單位頒發感謝狀給李佳芬。（林宏聰攝）

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬美西時間16日上午代表丈夫與華僑長輩們會面，發放過年期間的市長紅包，長輩們看到李佳芬、聽到她的致詞，竟有人熱淚盈框，直說她很有第一夫人氣質；李佳芬趕忙揮手否認，謙稱她是鄉下長大的而已，隨行記者丟出各種問題，想探詢她是否要讓丈夫韓國瑜出來參選總統，她一度招架不住，尷尬苦笑，只能轉移焦點提議說：「我帶你們去吃麵好了！」

韓國瑜訪美行最後一天早上，前往電動車公司特斯拉參訪，而加州佛利蒙市第一位女市長、父母都是台灣人的高敘加（Lily Mei）也前往特斯拉與韓見面；結束特斯拉參訪後，韓國瑜轉往蘋果公司，目前正在內部參觀。

同一時間，韓國瑜妻子李佳芬也沒閒著，代替丈夫化身公益大使，前往位於米爾皮塔斯市的台灣華僑文教中心，與當地華人長輩見面。

由於韓國瑜市長紅包早就發光，主辦單位跟市府要到圖檔，在舊金山直接製作，本來要空運台幣10元硬幣過去，但來不及，改放美金2塊5毛硬幣，由李佳芬親手發給80歲以上老人，其中1名百歲人瑞陳媽媽全場最年長，第一個獲得韓市長紅包。

70多歲的僑胞楊可敏旅美40年，她很早就趕到會場，就為拿李佳芬給的紅包，她笑說，也要跟著大家一起叫「佳芬姐」，聽起來自己比較年輕；接待單位全球玉山科技理事長陳君亞的妻子梅毅端則說，僑胞聽到韓國瑜要來，反應非常熱烈，今天下午的聚會門票3000張，開賣20分鐘內就賣光。

李佳芬說，以前最遠只到夏威夷，這是首次踏進美國本土，過去耳聞僑界很熱情，身歷其境果然感動難以形容，「我先生告訴我，華僑很重要，這次我真的深深體會」，華僑們對國家的關心、故鄉發展的殷切期盼完全不輸住在台灣的人，只有離開家鄉才更能體會母國土地對情感的依戀。

李佳芬透露，她從小和長輩們特別投緣，頭髮越白越喜歡，每次媽媽找不到她，到鄰居長輩家找準沒錯，這種緣分或許會遺傳，她3個小孩也是如此，每次外公外婆打電話給韓冰，講完電話都會說「不要跟你爸爸媽媽說」，祖孫祕密都不讓她和韓國瑜知道。

李佳芬表示，先生就任市長以來，真的越來越多人到高雄玩，有次她搭計程車，戴著口罩講電話也被司機認出來，「連我先生都認不出來」；司機告訴他，最近越來越快樂，周遭朋友生意都有改善，另位按摩師也說，近來客人都說很開心。

她說，韓國瑜很開朗，更希望周邊的人都開心，每次遇到幕僚就問「你快樂嗎？工作團隊都快樂嗎？」她昨天還問為什麼，韓國瑜回答「快樂才有工作士氣啊」，與其不斷抱怨，不如用心把事情做好，現在高雄的路已經越來越平了，歡迎僑胞們到高雄旅遊，如果要投資的更歡迎。

同行的立委童惠珍隨後致詞時表示，佳芬姐這是第一次到美國，歡迎大家到高雄玩，說不定下次再來美國，身分就會升級，邀大家到全台灣玩；全場長輩都聽懂話中玄機，掌聲不斷。

李佳芬會後接受媒體聯訪，記者提問多圍繞在她是否有意願讓韓國瑜參選2020總統，她雖然一直掛著笑容，但顯然難以招架，說女兒韓冰也說，我們只是出來選市長，沒想到要把爸爸出借那麼久。

李佳芬說，最近聽到郭台銘想選總統，心理覺得很輕鬆、開心，直言「他很不錯啊！」似乎希望郭董話題，能稍微減輕外界力拱韓國瑜參選總統的壓力。

(中時 )