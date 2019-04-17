新標題：睽違十二年 高雄小港高中女籃隊HBL再奪冠

一支集結素人、從頭訓練起的球隊，竟然擊敗5連霸冠軍隊伍，激勵人心的故事在2019年HBL乙級女籃決賽場上真實上演。4／7「HBL全國高中籃球乙級聯賽女生組決賽」高雄市小港高中以10分之差、擊落悍敵陽明高中，成為新一代霸主。秒數倒數歸零那一刻，球員們衝上場相擁而泣。

冠軍之戰，一開賽就形成緊張刺激拉鋸戰。教練陳慧文讓苦練三年的王羨惟擔當突破敵人防線的重任，讓擅長彈跳的蔡郁馨在禁區扎實地捍衛每一顆籃板球，其他球員也配合封鎖陽明主將及外線優勢。敵隊就算最後全力搶攻，依然無法影響港中女籃穩定的節奏，最終比數60比70，陽明女籃讓出冠軍寶座。

小標：07年曾奪冠 11年更越級挑戰甲組

「真的好像作夢一樣！」陳慧文說，這個冠軍睽違了12年。港中女籃隊成軍14年，2007年曾拿下HBL全國高中籃球乙級聯賽冠軍。2011、2012年甚至兩度挑戰甲級聯賽，成功取得排名。

「挑戰甲級聯賽那兩年，球員們也付出代價，前後斷了8、9條膝關節韌帶。」陳慧文認為，讓一支素人球隊挑戰頂級的賽事付出的代價太高，為了保護孩子們的運動壽命，她決定讓女籃隊回到乙組競爭。不過回到乙組後，港中女籃多年來始終徘徊在2至4名間，屢遭冠軍5連霸陽明高中的封鎖。

港中女籃的平均身高不高，陳慧文更重視速度、肌耐力、爆發力，從基本功著墨。為了打造冠軍隊舞，她花一年的時間觀察、嘗試，根據球員身心素質、企圖心不同，協助找到定位。

冠亞軍戰前，陳慧文盡量讓全隊球員輪替上場，充分熱身，亞軍戰才讓7名主力球員上場。冠軍賽前，陳慧文出奇招，沒有嘮叨的戰術指導，反要球員「享受比賽、放膽去投」。平時受高壓訓練的孩子們，果然展現放手一博的企圖心和態度，徹底壓制陽明女籃的攻勢。

小標：克服資源與環境限制 球隊奮力求生

身為學校的體育老師，陳慧文一早要先帶隊晨操，上午再帶全校體育課，下午才是女籃隊專屬訓練時間。遇有比賽，週末還得特別加強訓練，寒暑假更是每日上下午兩場特訓。

笑稱自己是身兼多職，陳慧文除了訓練，還要處理球隊庶務，不時還得充當輔導老師、安撫少女們的心情，更要監控營養、協助運動傷害復健、整合向心力，讓球隊素質穩定成長。

所幸，在校方、家長會積極引介下，開始有在地企業願意小額贊助。球隊為了籌措移地訓練經費，也設計製作T恤以每件500元義賣。今年也順利聘得一名運動防護員，有效降低球員們的運動傷害。

「冠軍不是重點，重點是她們創造了青春的奇蹟。」陳慧文強調，港中女籃隊成員都是高雄在地的孩子，不乏弱勢或單親，籃球讓她們看見不一樣的自己。如同制服背後「堅持」兩個大字，她們打破條件、環境不足的限制，成就真正的高雄之光。

(中時 )