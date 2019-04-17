春天天氣多變化！今天鋒面逐漸通過台灣，全台僅東半部地區和中南部山區有少量局部降雨，西半部天氣轉穩回溫。然好天氣不持久，明天晚上起，西南風增強，恐一路下雨到下週一（22日）。另今日中南部空氣品質不佳，外出請注意。

今日日鋒面通過，西半部地區為短暫陣雨後多雲，僅東半部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，澎湖、金門及馬祖為多雲到晴的天氣。

氣溫方面，今日全台氣溫回升，北部及東半部高溫約26、27度，中南部28至31度，民眾在外記得多補充水分。紫外線方面，今天僅連江縣達過量級，其他縣市均為高量級，建議民眾外出前做好防曬措施。

值得注意的是，這波好天氣不持久，明天起的西南風增強，會一路下雨到週末，恐延續到下週二。其中，週五西半部地區更要注意有局部大雨發生機率。

至於民眾關心的空氣品質，今日花東為「良好」等級：北部、竹苗、宜蘭及離島地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏位於下風處，易累積污染物，為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)