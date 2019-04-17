補充韓國瑜參訪蘋果總部照片 03:542019/04/17 中時 林宏聰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜與參訪團成員在蘋果總部外頭擺出蘋果手勢合影。（高雄市政府提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 補充韓國瑜參訪蘋果總部照片 (中時 ) #蘋果 #總部 #照片 #補充 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 真的好氣！韓國瑜二嗆王丹 竟吐這2字 00:022019/04/13 犧牲假日 洛杉磯副市長何契珍高規格接待韓國瑜 04:362019/04/14 韓國瑜人氣高主因 洪孟楷：一堆人搶伸臉給他打 12:532019/04/15 佳芬小動作 讓韓國瑜成人形立牌 14:152019/04/15 用民調徵召解套？韓國瑜陣營：韓已有覺悟 15:132019/04/15 韓國瑜訪美唱的山歌是啥？李佳芬加碼爆料笑不停 21:102019/04/15 韓國瑜若出戰 謝龍介語重心長：競選團隊要重建 15:052019/04/16 民進黨延長了韓國瑜蜜月期 01:042019/04/17 無色選民才是韓國瑜的靠山 01:042019/04/17 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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