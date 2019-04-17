高雄市長韓國瑜訪美最後1天，下午將出席全球玉山科技協會舉辦的矽谷論壇，中午他與當地高科技業界領袖午宴，致詞時以2個土地公廟的故事，譬喻亞洲其他國家正在發財，台灣卻正在貧窮，他強調開放是高雄的唯一活路，向在場企業家招手，希望大家布局亞洲時考慮投資高雄，伸出手拉一把，讓高雄優勢重新發光發熱。

韓國瑜說，這次到美國，很多安排都是劉姥姥進大觀園，第一次，進到蘋果、台達電、特斯拉，覺得大開眼界。

他說，小時候看到兩家土地公廟，1家信徒絡繹不絕，另1個乏人問津，有次過年到了，信徒少的就在門口掛上對聯：「咦！什麼聲音？喔，他們過年！」

韓國瑜說，台灣也是一樣，「咦！他們正在發財！喔！我們正在貧窮！」過去台灣是亞洲四小龍的老大，現在南韓人均年收入達3.2萬美金、香港5萬、新加坡6萬、澳門8萬，台灣還在原地打轉、甚至向下滑落，希望潛力無窮的高雄未來能得到僑界幫忙。

他細數高雄學校多、有空港、海港、優質勞動力等優勢，呼籲舊金山灣區廠商未來若要回亞洲發展，可優先選擇高雄，高雄也會自立自強，推雙語教育、爭取自由經濟貿易區，未來高雄一定要開放，一定不裹小腳，開放是唯一活路，面向海洋，面向未來，也希望僑胞企業家能夠拉高雄一把。

全球玉山科技協會矽谷論壇當地時間下午1點45分至3點30分，將討論新能源、無汙染材料、人工智慧等議題，韓國瑜將全程參與，並將於下午3點45分舉行長達45分鐘的媒體座談，晚間市長演講預計有3000人入場聆聽，場面相當浩大，主辦單位已向所在地聖塔克拉拉市府尋求交通疏導協助。

(中時 )