韓國文化創意產業有目共睹！在劇場這一塊也值得借鏡！台灣劇場人才照過來，有機會到韓國大邱參訪學新知！廣藝基金會跟韓國大邱國際音樂劇節（DIMF）合作，規劃音樂劇專業參訪團，推出包含大師授課、音樂劇欣賞，後臺導覽在內的套裝行程，目標鎖定表演藝術業界人士參加，於7月5日到9日領團前進韓國。

位在韓國中部的大邱，從2006年首次舉辦音樂劇節，至今已經來到了第十三屆，這個發生於每年夏天的城市慶典，更是屬於亞洲國家的音樂劇基地。除了邀演作品，提供創作支援與遴選新創劇本、大學生音樂劇節的競演，及針對韓國中南部地區學生提供的DIMF Academy皆配套完整，儼然成為音樂劇創作與發展的搖籃，代表著韓國大邱的文化事業品牌。

根據韓國文化內容振興院的統計，韓國音樂劇平均以20％的年增率成長，至2017年，韓國音樂劇市場已達韓幣4500億（約新台幣133億），韓國是如何走出音樂劇的發達之路？廣藝基金會策辦「大邱國際音樂劇節參訪團」，主要目的即是為相關工作者解碼箇中祕辛，汲取韓國經驗，為推動在地音樂劇添力。

DIMF主辦方首次聯合民間單位舉辦參訪團，因此格外重視，知道外界最想一窺的無非是韓國音樂劇蓬勃發展的秘密，特別規劃大師獨家授課，包括首爾藝術團董事長劉嬉聲、首爾市音樂劇劇團團長韓振夑、DIMF執行委員長裵成爀、OD Company代表申春秀、韓國音樂劇協會董事長李宥梨，深入淺出解析有關「藝術節規劃、節目挑選策略」、「人才培育」、「原創音樂劇」、「版權音樂劇」與「台灣及韓國音樂劇」五大專業主題，另外DIMF委員會慎重安排拜會大邱市長。

(中時電子報)