秀文化、看創意！台灣藝術、設計界的大展來囉！2019台灣文博會今年首度與台北知名設計旅店雀客旅館(Check inn)合作，突破展覽時間與場地的限制，為台灣設計品牌拓展通路，推出主題客房與快閃市集，讓國內外住客有更多機會接觸創意且質優的台灣設計。

本次主題房特別選定三個台灣文博會圖像授權領域品牌合作，提供三個樓層的三間房給設計師發揮創意，從梯廳、走廊、房門到浴室，處處可見創作者巧思，要讓房客入住時充滿驚喜，可望成為網美打卡熱點！

蛋定人生主題房，誇張的厭世表情讓人會心一笑。（台創提供）

「蛋定人生」(Shock Mama)超誇張的厭世顏卻讓人十分療癒，各種周邊商品如掛畫、抱枕、水杯應有盡有；「鬍子大叔」(AUD)以整面牆延伸至落地窗作為超大畫布，讓房客沉浸在鬍子大叔野外露營的繽紛世界；「一點點怪獸」(a little monsters)招牌一身橘搭配眼神死表情，衝突的組合卻散發迷人魅力，鬼靈精怪的牠將在房內各個角落現身迎賓。值得一提的是，長期關注台灣在地設計的雀客旅館以行動力挺，除了大方提供客房空間讓設計師自由創作，更將提撥活動期間10%主題房費收入予設計師。

鬍子大叔主題房，大面積輸出營造沉浸式體驗。（台創提供）

除了驚喜主題房，旅館一樓也以「閱在地，越國際」為題策劃快閃市集，邀請六個台灣文博會設計品牌展出，呈現兼具在地創意與國際趨勢的設計好物：「TrueGrasses真草」採用植物纖維與環保回收塑料製成的水壺與筆記本，為愛護地球盡心力；「Nihao泥好製所」擅長以水泥製作精緻盆器，溫潤手感搭配多肉植物就是別出心裁伴手禮。

Soyee機器人檯燈帶來溫暖與趣味。（台創提供）

「Soyee守藝」以手工打造機器人燈具，為空間妝點趣味與人味；「Tzulai厝內」用精緻做工再現質樸實用的台灣古早味餐具；「LeadTrend立物創意」專精3C收納小物，SIM卡、耳機線、充電線收納方案統統有；「bitplay」以手機外接鏡頭出名，本次帶來獲得iF大獎最新產品，讓各款手機都能輕鬆外接鏡頭。

台灣文博會持續挖掘台灣潛力設計品牌，並為設計師搭建舞台，本將圖像創作與設計商品帶進旅人生活中，營造耳目一新的旅宿體驗。設計快閃市集自即日起展至4月22日，主題客房活動自即日起至5月31日止，歡迎親臨現場感受台灣設計的魅力。

(中時電子報)