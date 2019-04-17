@中國時報

高雄市長韓國瑜美西時間15日下午在史丹佛大學發表演講，分析台灣過去20年來發展停滯，是因政府並非人民公僕，而是政黨的奴才，只為派系利益、政治酬庸服務，他更以「韓式語言」重寫民主定義：「不要問國家能為你做什麼，要問你為這國家把票投給了誰？」這句話也被政壇解讀類參選心聲，隱喻韓國瑜選總統救台灣局勢已焉形成。

法國著名地標巴黎聖母院15日傍晚發生大火，其標誌性的尖塔轟然倒塌，在熊熊烈火之中，屋頂也崩塌。約500名消防員趕到現場搶救，經過約15小時努力奮戰，成功撲滅火勢，並保住聖母院基本結構。當局初步調查認為聖母院正在進行翻修工程，可能是大火發生的原因，排除蓄意縱火或恐怖攻擊的可能。

鴻海集團董事長郭台銘參選2020動向再成話題！他昨天參加2019印太安全對話研討會受訪時表示，最快17日會做出決定。如果他要參加國民黨總統初選，一定會經過初選程序，絕對不經過徵召。郭台銘的表態為政壇拋下震撼彈，引發企業界的反對聲浪。

蔡英文總統昨天表示，自從上任以來，就努力不懈為婦女打造一個有利成長、成功及追求夢想的環境，「那些夢想甚至是過去女性想像不到的」，作為一位女性總統，她有責任在國內外推動婦女賦權，「希望有朝一日，不再說我是女總統」。

@旺報

美國從未間斷對台軍售，中國國際問題研究院研究員郭憲綱16日受訪指出，軍售一直是兩岸關係中爭論的議題，美國此舉無非是為了牽制大陸，阻撓兩岸統一步伐，但他認為，兩岸實力對比不斷加大，台灣經濟又高度依賴大陸，統一是必然趨勢，美方的做法是損人不利己，也會對中美關係帶來負面影響。他認為大陸的軍事動作是在震懾台獨勢力和外部勢力，因此當大陸軍事力量越強，兩岸和平統一的可能性就越高。

繼民進黨政府炒作大陸軍事例行演訓後，陸委會昨天表示，總統蔡英文已裁示有關部門，針對涉有來台主張「一國兩制」、「武統」，以致有影響國安、社會安定之虞的外國及大陸人士，採取相應管制措施，必要時應拒絕入境。這代表蔡政府從學術交流、軍事等各方面，全面炒作升高兩岸對立。

有關美批准5億美元軍售交易，延續執行我國F-16戰機飛行員與機隊，在亞利桑納州路克（Luke）空軍基地的訓練軍事案，空軍官員昨日表示，我駐路克基地21中隊將遷至土桑國民兵基地（Tucson Air Force Base）繼續訓練。空軍已編列搬遷費用。

伴隨今年寬鬆貨幣環境，大陸房市前期壓抑需求在3月加速釋放。據大陸國家統計局最新資料顯示迎來小陽春，70個大中城市的商品房銷售價格漲幅與上月、去年同期比較，雙雙擴大；3月單月價格上漲城市數高達65個，且無論從新房或中古屋價格來看，整體都出現回暖趨勢。

@工商時報

法國地標──巴黎聖母院15日發生大火（上圖，美聯社）震驚全球，各界發起募款活動協助法國重建這座850年歷史的文化遺產，而法國最富有的兩大家族也不落人後。擁有YSL與Gucci的法國第二大精品集團開雲集團（Kering）皮諾家族（Pinault）率先捐款1億歐元，旗下包括LV、Dior的最大精品集團路威酩軒（LVMH）集團阿爾諾家族（Arnault）更加碼捐出2億歐元。

台股16日啟動軋空手及軋空頭的「雙軋」行情，指數持續攻堅，終場上漲52.25點以10,927點作收，再度改寫今年來新高；法人表示，市場資金過度集中PCB及鴻海集團等族群，所幸外資心態續偏多、權值股擁營收成長題材、雙軋行情未歇的三大因素加持，指數挑戰「萬一」指日可待。

布朗兄弟哈里曼銀行（BBH）16日公布最新調查結果，台灣是亞洲ETF發展最快的市場之一，63％的大中華ETF投資者計劃在今年增加ETF的投資分配，其中，台灣有50％的機構投資者計劃增加ETF的投資分配，大陸則從43％躍至77％。

立法院昨三讀通過《著作權法》修正案，正式對以機上盒或APP應用程式連結侵權網站，也就是對販售非法追劇神器APP業者課以最高2年有期徒刑。該法預計5月底前公告實施，預計會掀一波加強查緝斷訊潮，智慧財產局提醒用非法追劇神器民眾，小心隨時被斷訊。

(中時電子報)