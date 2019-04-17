美國駐阿富汗大使艾江山在美西時間16日上午，親赴高雄市長韓國瑜下榻的飯店，兩人共進早餐半個小時，據了解，艾江山一直向韓國瑜講民主。韓國瑜當場表示，台灣最美好的資源就是民主，而且根據台灣經驗，或許有那麼一天，說不定大陸沿海國民所得超過1萬美金的城市，也可能選舉議員、實施民主改革，「若那天來臨，影響會非常巨大！」

高市議員黃紹庭轉述，艾江山大使因為前一天跟韓市長在史丹佛大學胡佛學院接觸，對韓很有興趣，特地透過他提出邀約，儘管16日上午艾江山要搭11點飛機到哈佛大學演講，刻意在早餐時間趕來與韓見面。

黃紹庭說，艾江山其實對於韓國瑜是否過度傾中有些疑慮，一直在現場宣揚民主，並探詢韓國瑜對兩岸互動的看法，韓則重提日前多次闡述的「信心論」，認為台灣要對自己的民主有信心。

韓國瑜16日下午在聖塔克拉拉市會展中心參加全球玉山科技協會圓桌論壇，會後記者會上進一步解釋早上與艾江山交換意見的內容。他認為，台灣今天比錢比不上人家，拳頭也比不上，但最美好資源就是民主，也許有一天，說不定大陸也有可能選舉議員。

韓國瑜說，這就是台灣過去的經驗，當年台北、高雄2市還沒選市長時，先試著開放選議員，才有後面的全面民主化，他提出，例如所得超過1萬美金的城市，市民素質較高，例如上海、深圳等沿海城市，說不定也有可能實驗由市民投票選出代議士，「等到大陸這方面也實施民主改革，那天如果來臨的時候，影響會非常巨大」。

(中時 )