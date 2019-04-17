針對NCC對中天開罰，高雄市長韓國瑜昨說公務員非只為民進黨一個政黨服務，該挺起胸膛，勇於向邪魔歪道命令說不。對此，國民黨發言人洪孟楷直言，「將掀起反制違憲亂紀的不服從運動」。

韓國瑜在美國訪問，呼籲軍公教要文官中立，切勿為虎作倀，更要勇敢向不合法的命令勇敢說不。對此，洪孟楷在臉書指出，看在過去近三年蔡政府違憲亂紀的作為，韓流預料將掀起反制的、也是最釜底抽薪的不服從運動。

洪說過去從黨產會一紙命令凍結國民黨合法資產，促轉會以東廠自居沾沾自喜，到NCC開罰特定電視台只為減低韓國瑜露出畫面，現在陸委會更以毫無言論自由的退步作為把陸客趕出。每項作為都是政黨利益大於國家利益，毫無正當性，若持續放任，就會讓台灣過去建立起的民主法治蕩然無存，軍公教不需革命、不用起義，只需依照自己的專業及良知判斷，以和平、非暴力的不服從運動對抗，就可以讓違法命令出不了辦公室，自然能維持台灣民主法治的最高原則。

洪孟楷說面對手握行政立法大權的蔡英文政府，避免不公義的情況發生，就是有賴軍公教的專業良知，用不行動讓蔡政府知道，國家是人民的，想要為所欲為、沒有人會配合。

(中時電子報)