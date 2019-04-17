紐西蘭國王鮭的肉質細緻、入口滑潤，油脂含量是北大西洋鮭魚的3倍，略為炙燒後香氣明顯且別有風味。（圖／姚舜）

〈CE' LA VI〉的〈和牛Carpaccio的和牛稍微炙燒後，用青芒果和醃辣椒醬汁提味，並搭配了切丁的米果增加口感。（圖／姚舜）

〈和牛Carapccio〉用的是A5級日本宮崎和牛紐約克部位，廚師精修成圓片狀後呈盤，形色很誘人。（圖／姚舜）

〈水煮鱈魚搭配乾香菇〉用的是加拿大黑鱈，表面舖了混了現磨山葵的豆泥和米果，並浸在有各式菇蕈「游泳」的日式高湯中。（圖／姚舜）

〈伊比利豬上蓋肉佐BBQ醬汁〉的伊比利豬上蓋肉先醃過後再炭烤，風味口感有點像叉燒肉，呈盤時襯底的是優格醬。（圖／姚舜）

甜點主廚Jason Licker設計的甜點〈巧克力千層〉，是用極薄的千層派夾著64 ％的巧克力奶醬和黑芝麻巧克力脆酥，味道醇厚濃郁。（圖／姚舜）

此甜點是用抹茶海綿蛋糕、抹茶巧克力醬和黑巧克力醬搭配呈盤，很有藝術性。（圖／姚舜）

〈雙層烤布蕾〉的上層是香草口味，下層是百香果口味，最底層舖著紅心芭樂果泥。（圖／姚舜）

〈抹茶塔搭配香草冰淇淋〉盤底刷的是百香果醬，並另外灑了覆盆莓果乾和木杏仁餅乾碎。（圖／姚舜）

在〈CE' LA VI Taipei〉可以喝到用台灣元素特調的各式創意調酒。（圖／姚舜）

〈CE' LA VI〉行政主廚Joey Sergentakis（左）和甜點主廚Jason Licker（右）的廚藝都很精湛，〈CE' LA VI Taipei〉的菜單由他們共同設計。（圖／姚舜）

位在微風南山48樓的〈CE' LA VI〉內場廚藝團隊成員人數很多、陣容很整齊。（圖／姚舜）

位在台北信義區微風南山48樓的〈CE' LA VI〉，是全台第一個高空景觀餐酒廊，戶外共有26個降板下嵌式私人包廂，桌下並設計了獨立冷暖空調系統，即便冬天坐在室外亦不會覺得寒冷。（圖／姚舜）

坐在微風南山48樓〈CE' LA VI〉戶外下嵌式私人包廂內品酒用餐，可直接欣賞台北101大樓景觀，是全台北最高最酷炫的SKY Bar。（圖／姚舜）

坐在微風南山48樓〈CE' LA VI〉戶外下嵌式私人包廂內品酒用餐，可直接欣賞台北101大樓景觀，是全台北最高最酷炫的SKY Bar。（圖／姚舜）

微風南山48樓的〈CE' LA VI〉的Bar ＆ Lounge區，挑高很高，有專業調酒師以台灣元素調製不同調酒。（圖／姚舜）

〈CE' LA VI〉的餐廳區提供Tasting Menue，圖中〈熊本生蠔佐北海道干貝〉，用果汁取代醋提味，上層還放刀魚子醬增鮮。（圖／姚舜）

終於，台灣也可以像曼谷和新加坡等亞洲國際都會城市一樣，有Sky Lounge或高空酒吧可以讓品味男女不睡覺的吒叱長夜了！

全球著名奢華精品集團LVMH旗下私募控股公司L Catterton已和台北夜生活指標品牌the LOOP合作將全球連鎖的高空餐廳廊品牌〈CE LA VI〉引進台灣，開在台北信義區微風南山48樓〈CE LA VI Taipei〉預計於4月26日正式開幕，這是繼新加坡、法國、香港、可倫坡與吉隆之後，〈CE LA VI〉全球第6個據點，卻是第一個完全針對華人而設的據點，而台北較上海與重慶更先有了〈CE LA VI〉，也意味台北都會夜生活文化已朝國際化跨出一大步。

位在微風南山48樓的〈CE LA VI Taipei〉占地320坪，室內規畫有餐廳區和Bar ＆ Lounge區，餐廳區採開放式廚房設計可讓15位食客在板前用餐並與廚師互動，同時設有4張餐桌可接待20位客人。而Bar ＆ Lounge區挑高超過5米5，並設有一長達9公尺的全銅製吧台，專業調酒師負責調製多樣的雞尾酒，為了跟上「愈在地，愈國際」的潮流並「接地氣」，調酒師並會以台灣元素激盪出台灣專屬特調。舉凡：運用獨特工法呈現台灣經典茶飲的〈C？ LA VI仙草凍〉，使用台灣高山茶融合威士忌的〈茶時尚 High Fashion〉，以及用台灣高粱與梅酒為基底調製的〈梅飛鳳舞 Dancing Bird〉，都很獨特。

「哇！哇！哇！」，推開落地玻璃門走到〈CE LA VI Taipei〉的戶外露天區，所有人恐怕都會為眼前景象讚嘆或低迴不已，26個以降板式設計用沙發環繞的「下嵌式軟包廂」，以及遮陽避雨的紅色大傘，更傳遞了一股濃厚的度假氣圍，「埋伏」在桌腳下的冷暖空調設備，則傳達了「天候於我無關」的強烈暗示，讓置身其中的飲食男女可更打扮得時麾亮麗、輕鬆自在、無懼氣溫的消磨長夜。

〈CE LA VI Taipei〉餐廳區主攻時尚亞洲創意料理（Modern Asian Cuisine)，並以Tasting Menu套餐呈現，行政總主廚Joey Sergentakis曾在越南、泰國、上海、日本、馬來西亞與印尼等亞洲各地時尚餐廳歷練並擔任主廚，並為餐廳在不同競賽評比中拿下獎項，擅長以當代法菜精緻廚技詮釋演繹亞洲味，且呈盤精緻優雅、搶眼吸睛。

甜點主廚Jason Licker曾在泰國《鐵人料理Iron Chef》節目競賽中奪得甜點冠軍，年輕時他曾無償的在米其林名廚Jean Georges Restaurant廚房歷練，其後他又在世界名廚Charlie Palmer開設的〈Metrazur〉餐廳擔任甜點主廚。在邁阿密海灘的〈The Shore Club〉中，Jason為行政糕點主廚，管理所有餐飲店舖，包括邁阿密海灘的〈Nobu〉酒店，在那裡Jason第一次接觸到亞洲美食。

或許是因為年輕，也或許是因為在亞洲國家長時間歷練，Joey Sergentakis和Jason Licker2位大廚完全沒有「驕氣」，採訪互動過程中他們傾力炫技，然後非常熱情且有耐性的說明他們的創作理念，這樣的老外主廚自然讓人感受溫暖。而作為一個高空餐酒廊內附屬餐廳，理論上，酒水飲料的營收占比會超過餐食，但〈CE LA VI Taipei〉的菜式超越我預設的期待，在競爭日熾的台北都會時尚餐飲市場仍有相當競爭力。

〈CE LA VI〉所在地點都位在各城市的地標建築頂樓，這樣的選點立地策略自然讓這品牌「生來就高人一等」，摩天樓上飽覽日與夜的無敵景觀，以時尚夜生活為主要基調設計裝潢，刺激著客人的感官，創意烹調的餐食與飲料，傳遞了時尚味覺體驗。過去，台北、甚至全台灣都沒有這樣的餐飲類型，現在，有了！

(工商 )