紐西蘭國王鮭的肉質細緻、入口滑潤，油脂含量是北大西洋鮭魚的3倍，略為炙燒後香氣明顯且別有風味。（圖／姚舜）
紐西蘭國王鮭的肉質細緻、入口滑潤，油脂含量是北大西洋鮭魚的3倍，略為炙燒後香氣明顯且別有風味。（圖／姚舜）
〈CE' LA VI〉的〈和牛Carpaccio的和牛稍微炙燒後，用青芒果和醃辣椒醬汁提味，並搭配了切丁的米果增加口感。（圖／姚舜）
〈CE' LA VI〉的〈和牛Carpaccio的和牛稍微炙燒後，用青芒果和醃辣椒醬汁提味，並搭配了切丁的米果增加口感。（圖／姚舜）
〈和牛Carapccio〉用的是A5級日本宮崎和牛紐約克部位，廚師精修成圓片狀後呈盤，形色很誘人。（圖／姚舜）
〈和牛Carapccio〉用的是A5級日本宮崎和牛紐約克部位，廚師精修成圓片狀後呈盤，形色很誘人。（圖／姚舜）
〈水煮鱈魚搭配乾香菇〉用的是加拿大黑鱈，表面舖了混了現磨山葵的豆泥和米果，並浸在有各式菇蕈「游泳」的日式高湯中。（圖／姚舜）
〈水煮鱈魚搭配乾香菇〉用的是加拿大黑鱈，表面舖了混了現磨山葵的豆泥和米果，並浸在有各式菇蕈「游泳」的日式高湯中。（圖／姚舜）
〈伊比利豬上蓋肉佐BBQ醬汁〉的伊比利豬上蓋肉先醃過後再炭烤，風味口感有點像叉燒肉，呈盤時襯底的是優格醬。（圖／姚舜）
〈伊比利豬上蓋肉佐BBQ醬汁〉的伊比利豬上蓋肉先醃過後再炭烤，風味口感有點像叉燒肉，呈盤時襯底的是優格醬。（圖／姚舜）
甜點主廚Jason Licker設計的甜點〈巧克力千層〉，是用極薄的千層派夾著64 ％的巧克力奶醬和黑芝麻巧克力脆酥，味道醇厚濃郁。（圖／姚舜）
甜點主廚Jason Licker設計的甜點〈巧克力千層〉，是用極薄的千層派夾著64 ％的巧克力奶醬和黑芝麻巧克力脆酥，味道醇厚濃郁。（圖／姚舜）
此甜點是用抹茶海綿蛋糕、抹茶巧克力醬和黑巧克力醬搭配呈盤，很有藝術性。（圖／姚舜）
此甜點是用抹茶海綿蛋糕、抹茶巧克力醬和黑巧克力醬搭配呈盤，很有藝術性。（圖／姚舜）
〈雙層烤布蕾〉的上層是香草口味，下層是百香果口味，最底層舖著紅心芭樂果泥。（圖／姚舜）
〈雙層烤布蕾〉的上層是香草口味，下層是百香果口味，最底層舖著紅心芭樂果泥。（圖／姚舜）
〈抹茶塔搭配香草冰淇淋〉盤底刷的是百香果醬，並另外灑了覆盆莓果乾和木杏仁餅乾碎。（圖／姚舜）
〈抹茶塔搭配香草冰淇淋〉盤底刷的是百香果醬，並另外灑了覆盆莓果乾和木杏仁餅乾碎。（圖／姚舜）
在〈CE' LA VI Taipei〉可以喝到用台灣元素特調的各式創意調酒。（圖／姚舜）
在〈CE' LA VI Taipei〉可以喝到用台灣元素特調的各式創意調酒。（圖／姚舜）
〈CE' LA VI〉行政主廚Joey Sergentakis（左）和甜點主廚Jason Licker（右）的廚藝都很精湛，〈CE' LA VI Taipei〉的菜單由他們共同設計。（圖／姚舜）
〈CE' LA VI〉行政主廚Joey Sergentakis（左）和甜點主廚Jason Licker（右）的廚藝都很精湛，〈CE' LA VI Taipei〉的菜單由他們共同設計。（圖／姚舜）
位在微風南山48樓的〈CE' LA VI〉內場廚藝團隊成員人數很多、陣容很整齊。（圖／姚舜）
位在微風南山48樓的〈CE' LA VI〉內場廚藝團隊成員人數很多、陣容很整齊。（圖／姚舜）
位在台北信義區微風南山48樓的〈CE' LA VI〉，是全台第一個高空景觀餐酒廊，戶外共有26個降板下嵌式私人包廂，桌下並設計了獨立冷暖空調系統，即便冬天坐在室外亦不會覺得寒冷。（圖／姚舜）
位在台北信義區微風南山48樓的〈CE' LA VI〉，是全台第一個高空景觀餐酒廊，戶外共有26個降板下嵌式私人包廂，桌下並設計了獨立冷暖空調系統，即便冬天坐在室外亦不會覺得寒冷。（圖／姚舜）
坐在微風南山48樓〈CE' LA VI〉戶外下嵌式私人包廂內品酒用餐，可直接欣賞台北101大樓景觀，是全台北最高最酷炫的SKY Bar。（圖／姚舜）
坐在微風南山48樓〈CE' LA VI〉戶外下嵌式私人包廂內品酒用餐，可直接欣賞台北101大樓景觀，是全台北最高最酷炫的SKY Bar。（圖／姚舜）
坐在微風南山48樓〈CE' LA VI〉戶外下嵌式私人包廂內品酒用餐，可直接欣賞台北101大樓景觀，是全台北最高最酷炫的SKY Bar。（圖／姚舜）
坐在微風南山48樓〈CE' LA VI〉戶外下嵌式私人包廂內品酒用餐，可直接欣賞台北101大樓景觀，是全台北最高最酷炫的SKY Bar。（圖／姚舜）
微風南山48樓的〈CE' LA VI〉的Bar ＆ Lounge區，挑高很高，有專業調酒師以台灣元素調製不同調酒。（圖／姚舜）
微風南山48樓的〈CE' LA VI〉的Bar ＆ Lounge區，挑高很高，有專業調酒師以台灣元素調製不同調酒。（圖／姚舜）
〈CE' LA VI〉的餐廳區提供Tasting Menue，圖中〈熊本生蠔佐北海道干貝〉，用果汁取代醋提味，上層還放刀魚子醬增鮮。（圖／姚舜）
〈CE' LA VI〉的餐廳區提供Tasting Menue，圖中〈熊本生蠔佐北海道干貝〉，用果汁取代醋提味，上層還放刀魚子醬增鮮。（圖／姚舜）

終於，台灣也可以像曼谷和新加坡等亞洲國際都會城市一樣，有Sky Lounge或高空酒吧可以讓品味男女不睡覺的吒叱長夜了！

全球著名奢華精品集團LVMH旗下私募控股公司L Catterton已和台北夜生活指標品牌the LOOP合作將全球連鎖的高空餐廳廊品牌〈CE LA VI〉引進台灣，開在台北信義區微風南山48樓〈CE LA VI Taipei〉預計於4月26日正式開幕，這是繼新加坡、法國、香港、可倫坡與吉隆之後，〈CE LA VI〉全球第6個據點，卻是第一個完全針對華人而設的據點，而台北較上海與重慶更先有了〈CE LA VI〉，也意味台北都會夜生活文化已朝國際化跨出一大步。

位在微風南山48樓的〈CE LA VI Taipei〉占地320坪，室內規畫有餐廳區和Bar ＆ Lounge區，餐廳區採開放式廚房設計可讓15位食客在板前用餐並與廚師互動，同時設有4張餐桌可接待20位客人。而Bar ＆ Lounge區挑高超過5米5，並設有一長達9公尺的全銅製吧台，專業調酒師負責調製多樣的雞尾酒，為了跟上「愈在地，愈國際」的潮流並「接地氣」，調酒師並會以台灣元素激盪出台灣專屬特調。舉凡：運用獨特工法呈現台灣經典茶飲的〈C？ LA VI仙草凍〉，使用台灣高山茶融合威士忌的〈茶時尚 High Fashion〉，以及用台灣高粱與梅酒為基底調製的〈梅飛鳳舞 Dancing Bird〉，都很獨特。

「哇！哇！哇！」，推開落地玻璃門走到〈CE LA VI Taipei〉的戶外露天區，所有人恐怕都會為眼前景象讚嘆或低迴不已，26個以降板式設計用沙發環繞的「下嵌式軟包廂」，以及遮陽避雨的紅色大傘，更傳遞了一股濃厚的度假氣圍，「埋伏」在桌腳下的冷暖空調設備，則傳達了「天候於我無關」的強烈暗示，讓置身其中的飲食男女可更打扮得時麾亮麗、輕鬆自在、無懼氣溫的消磨長夜。

〈CE LA VI Taipei〉餐廳區主攻時尚亞洲創意料理（Modern Asian Cuisine)，並以Tasting Menu套餐呈現，行政總主廚Joey Sergentakis曾在越南、泰國、上海、日本、馬來西亞與印尼等亞洲各地時尚餐廳歷練並擔任主廚，並為餐廳在不同競賽評比中拿下獎項，擅長以當代法菜精緻廚技詮釋演繹亞洲味，且呈盤精緻優雅、搶眼吸睛。

甜點主廚Jason Licker曾在泰國《鐵人料理Iron Chef》節目競賽中奪得甜點冠軍，年輕時他曾無償的在米其林名廚Jean Georges Restaurant廚房歷練，其後他又在世界名廚Charlie Palmer開設的〈Metrazur〉餐廳擔任甜點主廚。在邁阿密海灘的〈The Shore Club〉中，Jason為行政糕點主廚，管理所有餐飲店舖，包括邁阿密海灘的〈Nobu〉酒店，在那裡Jason第一次接觸到亞洲美食。

或許是因為年輕，也或許是因為在亞洲國家長時間歷練，Joey Sergentakis和Jason Licker2位大廚完全沒有「驕氣」，採訪互動過程中他們傾力炫技，然後非常熱情且有耐性的說明他們的創作理念，這樣的老外主廚自然讓人感受溫暖。而作為一個高空餐酒廊內附屬餐廳，理論上，酒水飲料的營收占比會超過餐食，但〈CE LA VI Taipei〉的菜式超越我預設的期待，在競爭日熾的台北都會時尚餐飲市場仍有相當競爭力。

〈CE LA VI〉所在地點都位在各城市的地標建築頂樓，這樣的選點立地策略自然讓這品牌「生來就高人一等」，摩天樓上飽覽日與夜的無敵景觀，以時尚夜生活為主要基調設計裝潢，刺激著客人的感官，創意烹調的餐食與飲料，傳遞了時尚味覺體驗。過去，台北、甚至全台灣都沒有這樣的餐飲類型，現在，有了！

(工商 )

#台灣 #餐廳 #亞洲 #主廚 #台北