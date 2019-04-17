民進黨網內互打越演越烈，總統蔡英文與前行政院長不僅互控「網軍」，雙方網路交鋒尤其凶狠。民進黨台北市議員梁文傑直言：「如果是這樣延長賽要繼續打下去，不如就來開全代會，直接就是決定就是說現任優先！」更批賴突然跳出來參選，讓大家措手不及，再不趕緊終止將會讓黨傷口化膿成蜂窩性組織炎。

梁文傑上節目《關鍵時刻》，表示：「現在看起來網路殺得很兇，我不覺得5月22號會終止，我不認為！那所以接下來就是，會變成一個延長賽。就看在我們這些黨員身旁，我們真的覺得很操心！就是說我自己在臉書常常發言的，但是我對這件事情我不太敢講話。我現在只能夠這樣講，就是說如果是這樣延長賽要繼續打下去，不如就來開全代會，直接就是決定就是說現任優先！我覺得這個沒有什麼不好！因為你現在這樣打……」

言論一出，主持人劉寶傑驚訝笑問：「乾脆現任優先！那賴清德怎麼辦呢？」

梁文傑緊接表示：「其實這個事情本來就是這樣！就是說，本來大家想的就是……其實就是想的就是現任優先！只是因為那個時候，好像不知道賴清德要選，所以故意弄一個初選的程序，那結果賴清德跳出來之後，大家發現弄錯了！所以現在它不斷的延、不斷的延……但是我個人認為愈延愈糟糕！愈延愈糟糕！

最後，梁文傑更語重心長道：「你這個事情如果不趕快終止的話，這個傷口會化膿，然後會變成蜂窩性組織炎！變成蜂窩性組織炎！」

(中時電子報)