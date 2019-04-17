新北市陳姓男子婚後出軌，與外遇對象離家出走8年，父親過世時偕小三出席喪禮，還公然讓小三穿媳婦孝服，陳妻傷心欲絕提出離婚訴訟，法官認為夫妻感情淡薄，判准離婚。

判決書指出，陳男與妻子結婚30多年，婚後育有2名子女，然而陳男發生婚外情，離家出走8年，直到父親過世才攜小三參加喪禮，甚至讓小三穿媳婦孝服，當陳妻要求小三脫下孝服，陳男竟還百般維護。陳妻主張，丈夫與外遇女人同居，迄今不歸，夫妻關係有名無實，向法院訴請離婚。

新北地院開庭時，陳男未到庭，2名孩子出庭供稱，爸爸2011年離家出走，到現在都沒有回家，他確實與小三在外面同居，祖父過世出殯時，爸爸有帶小三回來參加，還讓她穿媳婦孝服。兒子說，他打電話給爸爸，但是他都不接電話，所以在贊成爸媽離婚。

法官審理認為，陳男與妻子離家多年，行蹤不明，顯然無意維持婚姻，2人感情淡漠無夫妻之實，判准離婚。

(中時電子報)