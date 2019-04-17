台南市梅嶺風景區復育螢火蟲10多年有成，每年均吸引遊客數萬人次到訪，今年梅嶺賞螢季系列活動訂於20日下午4時舉辦熱鬧開幕活動，為維護賞螢品質及周邊道路交通順暢，4月20日至5月5日止將有各項交通管制措施，請民眾注意及提早出發時間，以免掃了遊興。

本次活動時間自108年4月20日起至5月5日止，為期3周共16日，賞螢入山時間為每日16時至21時，在楠西區南188線5公里處（梅嶺資訊站）管制總重逾6.5公噸，軸距逾4公尺之大客車（甲類）進入，且大眾餐廳前管制所有車輛進入（包含機車）。

楠西區公所將於台3線江家古厝前架設戶外電子看板統計人數，以提供即時入山人數統計並進行總量管制，遊客人數只要達3000人時，玉井分局即於台3線及南188線路口實施交通管制措施禁止車輛遊客上山賞螢。

為方便民眾賞螢，緩解車潮，主辦單位提供假日免費接駁車，將由梅嶺資訊站出發經由張媽媽梅子雞站至最終站二層坪站，上山班次為下午4點至晚上6點30分、下山班次為6點30分至9點。

台南市警察局玉井分局分局長楊青垂表示，將於賞螢路段各重要路口及易肇事路段加強交通疏導，請賞螢民眾配合各項交通管制措施，並於下山時注意車速，儘量使用低速檔行駛，以確保行車安全。

玉井分局在伍龍殿會場前設置「機動派出所」，派遣專責人員及志工提供各項警政諮詢服務，讓用路人在這段賞螢期間，能帶著愉快的心情出遊，也提醒民眾切勿疲勞駕車，遵守交通規則，快樂出門，平安回家。

(中時 )