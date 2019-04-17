徐瑋吟（鮪魚）與辜莞允（Nono），兩人因為工作結識成為好友，不過這對閨密卻傳出已經鬧翻，據悉是兩人為了節目去帛琉出外景，沒想到鮪魚在淋浴時，Nono竟偷拍多張入浴照，還將這些私密照傳給男友分享，行徑可說令人傻眼。

根據《鏡週刊》報導，辜莞允偷拍鮪魚淋浴的養眼照傳給男友分享，未料鮪魚手機遺失跟辜莞允借手機來用，剛好就發現自己的裸照，才讓整起事件東窗事發，此行徑除了讓鮪魚相當震驚，等同宣告姐妹情誼正式決裂，而鮪魚的經紀公司也相當震怒，決定對辜莞允提出告訴。

徐瑋吟（鮪魚）臉書全文。(圖/徐瑋吟 鮪魚臉書)

辜莞允（Nono）對偷拍事件做出回應。(圖/辜莞允臉書)

但令人不解的，是辜莞允剛出道時在校園遺失相機，私密露粉紅點裸照也遭人放上網路瘋傳，當時的受害者如今卻成了「加害者」，行徑令人難以了解，稍早辜莞允也臉書ＰＯ文回應，表示報導內容皆非屬實，也希望有有心人士切勿刻意炒作，更表示將保留法律追訴權。

對此徐瑋吟（鮪魚）也做出回應，她表示感謝粉絲媒體的關心，目前一切已經交由司法處理，事情發生了很難過，心受傷也是事實，接下來一切都交由公司回應。

(中時電子報)